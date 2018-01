Jungfilmer begeistern Touristiker mit Image-Film

«Wir suchten einen schönen Ort in der Schweiz»: So schildern die drei Jung-Filmer die einfache Ausgangslage für ihre Projektarbeit in der Berufsschule. Und einen schönen Ort, um ihren dreizehnminütigen Clip zu drehen, haben Janine Plüss (19), Daniel Bürgin (21) und Jasmin Panier (23) wahrlich gefunden.

Am Anfang hätten sie sich noch überlegt, einen Kurzfilm über die Stadt Bern zu machen, so die drei gegenüber der «Jungfrau Zeitung». Doch schliesslich setzte sich die Idee durch, sich für die Projektarbeit mit Jasmin Paniers Wurzeln auseinanderzusetzen – man entschied sich für das Haslital.

Drei sind einer zu viel

So machten sich die drei Mediamatik-Lernenden in einem vollgepackten Smart daran, während vier Tagen die Geheimnisse der Talschaft im Berner Oberland zu ergründen.

Doch sind drei Personen nicht eine zu viel für das kleine Auto – erst recht, wenn noch so viel Material transportiert werden muss? «Wir hatten geheime Kamerafahrer, die uns jeweils begleiteten. Die Fahrer waren aus dem Haslital und haben den Kameramann mitgenommen», erzählt Daniel Bürgin.

Mit dem Smart auf Entdeckungsfahrt

«Sehr gutes Team»

Zu Beginn der Reise kannten sich die vier noch kaum. Doch: «Wir waren ein sehr gutes Team, anstrengende Momente gab es nicht», konstatieren sie – auf jeden Fall nicht zwischenmenschlich.

Denn als das Filmteam bei den Reichenbachfällen angekommen sei, habe plötzlich die Kamera nicht mehr funktioniert. Nach mehrfachem Ersetzen der Speicherkarte und einem Objektivwechsel sei aber auch dieses Problem gelöst worden.

Als ein Highlight bezeichnen die drei Hobby-Produzenten ihre Übernachtung in einer Alphütte ohne Strom auf der Engstlenalp: «Die Stimmung am See, an dem sich sonst niemand aufhielt, war magisch.»

Werbefilm fürs Haslital?

Am Ende des Abenteuers resultierte ein Kurzfilm, der bereits vor den Klassenkameraden und in einem Kino in Biel Premiere feierte und auch beste Werbung für das Haslital macht.

Simon Zobrist, Resort Manager Haslital, zeigt sich auf Anfrage von 20 Minuten begeistert von der Projektarbeit: «Wir stehen mit den drei Lernenden in Kontakt und prüfen, ob wir den Kurzfilm in Hinblick auf die Sommermonate auf den sozialen Medien veröffentlichen können.»



