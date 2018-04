Mutmassliche Einbrecher in flagranti erwischt

In Biel konnten am Donnerstagmorgen um 7 Uhr zwei mutmassliche Einbrecher festgenommen werden. Eine Anwohnerin hatte zwei verdächtige Männer an der Georg-Friedrich-Heilmann-Strasse gemeldet, worauf sich Patrouillen der Sache annahmen.

Vor Ort trafen die Polizisten aber niemanden an. Jedoch konnten kurze Zeit später zwei Männer im Treppenhaus eines Restaurants, in das sie eingedrungen waren, angehalten werden.

Für die Einvernahme und weitere Abklärungen wurden die Verdächtigen auf eine Polizeiwache gebracht. Es besteht der Verdacht, dass sie bereits in frühere Einbrüche in der Stadt Biel verwickelt waren. Die Ermittlungen laufen.

(ber)