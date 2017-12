Raucher löste 100'000-Franken-Brand aus

An der Kirchbergstrasse in Burgdorf brannte es im vergangenen September in einer Industriehalle. Starke Rauchentwicklung war die Folge der Feuersbrunst und Teile der Halle konnten nicht mehr benutzt werden.

Beim Brand, der im Erdgeschoss einer Schreinerei ausgebrochen war, wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden von mehr als 100'000 Franken.

Als Brandherd wurde ein Abfalleimer ausgemacht, wie die Kantonspolizei mitteilt. Ursache der Flammen war «unvorsichtiger Umgang mit Rauchwaren». Oder einfacher: Jemand hatte wohl eine nicht komplett ausgedrückte Zigarette achtlos weggeworfen.

Neben der Polizei stand an jeden Samstagmorgen auch die Feuerwehr Burgdorf im Einsatz.

(ber/sda)