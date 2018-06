Besiegt die Nati endlich den Märetfest-Fluch?

Brasilien haben wir geschafft. Dennoch steht der Schweizer Nationalmannschaft heute Abend wieder ein schwerer Gang bevor. Eine Niederlage gegen die Serben würde wohl das vorzeitige Aus bedeuten. Übertragen wird das heutige Spiel auch am Märetfest in Solothurn. Bedenklich, denn jedes Mal, wenn dort ein Spiel der Nati übertragen wird, verliert sie. Dieses Phänomen hält seit 1994 konsequent an. Ob dies auch an der 40. Ausgabe des Märetfests wieder eintreffen wird, sehen wir heute Abend.

Der ewige Fluch

Alles begann an einem Samstagabend. Genauer am 2. Juli 1994. Der WM-Achtelfinal Schweiz – Spanien zieht am Märetfest alle in den Bann. Die Vorzeichen für ein Weiterkommen in den USA stehen allerdings schlecht. Der Schweizer Goalgetter Alain Sutter hat sich die Zehe gebrochen und fällt aus. Und schon nach 15 Minuten gehen die Spanier durch ein Tor ihres aktuellen Trainers Hierro in Führung.

Ein Doppelpack nach der Pause nimmt auch dem optimistischsten Fan alle Hoffnung auf ein Weiterkommen. Die Niederlage schlägt auf die Stimmung. Um Mitternacht wirkt die Stadt trotz Märetfest fast menschenleer.

2004 bis 2008

Erst 2004 ist die Schweiz wieder an einem internationalen Wettbewerb vertreten. Doch auch dieses Mal geht der Plan nicht auf und die Schweiz scheidet schon in der Vorrunde aus. Ein weiteres Mal müssen die Fussballfans am Märetfest enttäuscht nach Hause zotteln. Besser ging es 2006. Damals schaffte es die Schweiz bis in den Achtelfinal. Nach einem Penalty-Duell mit der Ukraine musste man sich jedoch auch in Deutschland geschlagen geben.

Auch 2008 wurde am grossen Altstadtfest in Solothurn die Heim-EM übertragen. Leider scheiterte die Schweiz während der Live-Übertragung am Märetfest bereits in der Gruppenphase und schied vorzeitig aus. Die 4500 Fans, die das Spiel beim Public Viewing verfolgten, mussten eine weitere Niederlage der Schweizer Nationalmannschaft am Märetfest über sich ergehen lassen.

Der Fluch geht weiter

Ganz anders sah es 2010 aus. Die Rotweissen haben unter Ottmar Hitzfeld das Auftaktspiel gegen Spanien souverän mit 1:0 gewonnen. Man versammelte sich am Märetfest, um den notwendigen Sieg gegen Honduras zu verfolgen. Doch es kam, wie es kommen musste: Der Fussballfluch am Märetfest schlug ein weiteres Mal zu. Die Schweiz schied mit einem bescheidenen 0:0 gegen den Fussballzwerg aus Honduras aus.

Besser lief es 2016, als wir im Achtelfinalspiel gegen Polen ein 1:1 schafften. Die Partie ging in die Verlängerung und anschliessend ins Elfmeterschiessen. Wieder hofften die Märetfestbesucher, dass die Nati den Bann endlich brechen kann. Und dann der grosse Schock: Xhaka verschiesst seinen Penalty. Dabei wäre Solothurn für eine grosse EM-Party bereit gewesen. Es ist noch früh am Abend, doch die meisten haben ihre Nati-Trikots in den Festbeizli schon wieder ausgezogen, wie die «Solothurner Zeitung» berichtete.

Und nun gegen Serbien. Schon wieder geht es um die Wurst. Heute Abend wird sich zeigen, ob die Schweizer Nationalmannschaft den Fluch endlich brechen kann.

Das Spiel Serbien – Schweiz findet heute Freitag, 22. Juni, um 20 Uhr statt und wird auf SRF 2 live übertragen

