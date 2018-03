Neu fährt ein Pendler-Schiff auf dem Thunersee

In wenigen Tagen beginnt auch auf dem Thuner- und Brienzersee der Frühling: Am 30. März startet die BLS mit ihren Kursschiffen in die Saison 2018.

Umfrage Würden Sie gerne auf dem Seeweg nachhause pendeln? Ja. Stelle ich mir schön und schnell vor.

Nein. Bin lieber auf vier Rädern unterwegs.

Nein, denn ich pendle allgemein nicht gerne.

Nebst den üblichen Kursfahrten auf den Oberländer Seen gibt es auf dem Thunersee heuer ein Novum: Im Auftrag der Stadt Thun betreibt die BLS ab dem 4. April zwischen Thun und Oberhofen ein Pendlerschiff. Das ÖV-Schiff verkehrt wochentags um 17.30 Uhr ab Thun und hält in Hünibach und Hilterfingen.

Auf dem Seeweg sollen Pendler so abends schneller zu ihrem Daheim am linken Seeufer gelangen. Wegen einer Baustelle wird die dortige Hauptstrasse nämlich in den nächsten Wochen noch mehr zum Nadelöhr. «Mit dem Pendlerschiff will die Stadt die Strasse am Thunerseeufer während der Bauarbeiten am Lauitorstutz und am Berntorplatz entlasten», heisst es so von Seiten der BLS.

BLS will hohen Seepegel – auch im Winter

Die BLS setzt sich zudem weiter für einen konstant hohen Pegel des Thunersees ein, um die Winterschifffahrt sicherzustellen. Bevor sie die entsprechenden Gesuche beim Kanton einreicht, trifft sie aber noch zusätzliche Abklärungen.

Das teilte die BLS Schifffahrt am Mittwoch an der Jahresmedienkonferenz in Thun mit. Sie möchte bekanntlich, dass der Kanton den Seepegel im Winter generell erhöht oder zumindest auf ausserordentliche Seeabsenkungen verzichtet. Denn nur bei konstant hohem Pegel können die grossen Schiffe in den Kanälen und bei der Werft in Thun navigieren.

Zu beiden Forderungen gab es ein öffentliches Mitwirkungsverfahren. 44 Stellungnahmen von Organisationen, Ämtern und Privatpersonen gingen ein, wie die BLS am Mittwoch berichtete. Das Gesuch zum Verzicht auf ausserordentliche Seeabsenkungen werde kritischer beurteilt als jenes zur generellen Seepegel-Erhöhung.

Gemäss Antrag des Kantons trifft die BLS nun zusätzliche Abklärungen. Sie prüft beispielsweise, welchen Einfluss ein höherer Winterseepegel auf das Hochwasserrisiko haben könnte. Auch klärt sie ab, inwiefern die Stabilität der Holzschleusen in Thun beeinträchtigt würde.

Eine Million Fahrgäste

Im Jahr 2017 transportierte die BLS Schifffahrt auf den Berner Oberländer Seen 1,01 Millionen Fahrgäste. Das sind praktisch gleich viel wie im Vorjahr.

Zwei Drittel der Personen waren auf dem Thunersee unterwegs. Dort nahm die Zahl 2017 um 1,3 Prozent ab, auf dem Brienzersee stieg sie um 1,4 Prozent an.

(miw / sda)