Bald drittes Bordell in der Aarbergergasse?

Damit ein Bordell in einem Wohngebiet entstehen kann, braucht es viel Einsatz. Dennoch gibt es derzeit mit der Casa Marcello und dem Berner Laufhaus in der Berner Aarbergergasse bereits zwei solche Etablissements. Nun soll ein drittes folgen, wie der «Bund» am Donnerstag berichtet.

Oberhalb der Wunderbar werden bald Freier ein und aus gehen, wenn es nach Bordellbetreiber Dominic Schmid geht: In sechs Zimmern auf zwei Stockwerken sollen Frauen ihre sexuellen Dienste anbieten. Die zwischen dem Allerlei-Laden Yamatuti und einem Hochzeitsgeschäft arbeitenden Prostituierten werden vorwiegend selbstständig tätig sein: «Sie schalten selber Inserate und laden ihre Freier per Telefon zu sich ein», sagt Schmid.

«Entwicklung ist bedenklich»

So nahe dran, ein Bordell zu eröffnen, war lange Zeit niemand mehr: Seit dem 2013 in Kraft getretenen Prostitutionsgesetz ist es beinahe unmöglich, in einer Wohnzone ein Puff bewilligt zu bekommen. Im vergangenen Kalenderjahr mussten unter anderem wegen der verschärften Gesetzgebung acht Bordelle in der Stadt Bern ihre Tore schliessen.

Für Christa Ammann, die bei der Fachstelle Xenia Sexarbeiterinnen berät, ist diese Entwicklung bedenklich: «So gehen immer mehr Arbeitsplätze für Sexarbeiterinnen verloren.» Dies führe dazu, dass viele Prostituierte ihre Dienste zu Hause anböten, wo sie vor gewalttätigen Freiern weniger gut geschützt seien. Deshalb fordert Ammann mehr Kulanz der Behörden.

«Es braucht auch in Bern Puffs»

Beim zuständigen Gemeinderat Reto Nause (CVP) stösst sie damit aber auf taube Ohren: «Wenn es die Lärmschutzstufe zulässt, also wenn es viele laute Gewerbebetriebe in der Nachbarschaft gibt, dann kann ein Bordell bewilligt werden. Sonst nicht.»

Damit die Vertreter des horizontalen Gewerbes in der Aarbergergasse tatsächlich bald das nächste Freudenhaus eröffnen können, ist nur noch eine bürokratische Hürde zu überspringen: Niemand darf Einsprache erheben. Initiant Dominic Schmid ist überzeugt, dass es auch in Bern solche Lokale braucht: «Es kann doch nicht sein, dass man für einen Bordellbesuch nach Zürich fahren muss.»





(ber)