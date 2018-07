Vier Jahre Gefängnis für DJ Christopher S.

Die Richter in Bern haben gesprochen: Sie verurteilten DJ Christopher S., der mit bürgerlichem Namen Christoph Spörri heisst, am Freitag zu 48 Monaten unbedingter Freiheitsstrafe und einer bedingten Geldstrafe. Somit senkte das Obergericht das erstinstanzliche Urteil um zwei Jahre. Der Schuldspruch lautet auf Anstiftung zu Brandstiftung und versuchtem Betrug und Anstiftung zu falschem Zeugnis.

2016 war Spörri am Regionalgericht Bern-Mittelland zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sahen es damals als erwiesen an, dass der Erfolgs-DJ 2012 zwei Männer anheuerte, um seine gut versicherte Plattensammlung zu verbrennen.

13'000 Platten für 200'000 Franken

Spörri akzeptierte das Urteil nicht und kämpfte nun seit Dienstag in zweiter Instanz vor dem Berner Obergericht um ein milderes Urteil. «Was hier gesagt wird, ist einfach gelogen», so der Berner am Dienstag.

Er beteuerte, nichts mit der Zerstörung der 13'000 Tonträger zu tun zu haben, die für über 200'000 Franken versichert waren. Spörri: «Ich war damals in meiner Blütezeit, mir ging es gut – auch finanziell.» Es habe keine Notwendigkeit für einen Versicherungsbetrug gegeben.

Sein Mitarbeiter N. J. habe sein Vertrauen missbraucht und sich selber bereichern wollen: «Es war der Neid, den ihn dazu trieb.» Dieser Mitarbeiter wurde vom Gericht wegen Brandstiftung zu 42 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt.

Die Verteidigung von Christoph Spörri beantragte zu Verhandlungsbeginn einen Freispruch, die Staatsanwaltschaft hingegen wollte die Freiheitsstrafe von 6 Jahren bestätigt sehen.

(cho)