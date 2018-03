Was, in Interlaken sprechen sie Deutsch?

Interlaken ist ein Tourismusort. Die Lage zwischen Thuner- und Brienzersee sowie der Blick in die Berge machen den Ort bei vielen Besuchern sehr beliebt. Die Einheimischen haben sich längst an diesen Umstand gewöhnt, und amüsieren sich derzeit in der Facebook-Gruppe «Du bisch vom Bödeli, wenn...» darüber, dass sich ein Optiker damit lobt, neben englischen und chinesischen auch deutsche Beratungen anzubieten.

«Es ist tatsächlich nicht selbstverständlich»

«Ist ja nicht selbstverständlich in Interlaken», kommentiert zum Beispiel eine Userin den Post des Bildes. Mittlerweile wurde auf der Social-Media-Plattform über 40 Mal auf das Optiker-Schild reagiert, meist amüsiert.

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt Mario Bucher, Marketingleiter von Import Optik: «Es ist tatsächlich nicht selbstverständlich, dass die Mitarbeiter eines Dienstleistungsbetriebs noch Deutsch sprechen.» In manchem Uhrengeschäft werde heute kaum mehr etwas anderes als Englisch gesprochen.

