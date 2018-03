Falsche Soldaten kontrollierten Studis

Um auf ihre Anliegen aufmerksam zu machen, hatten am Montagmorgen Aktivisten von Boykott, Desinvestition, Sanktionen (BDS) die Studenten der Uni Bern vom Zutritt zum Uni-Gebäude Tobler aufgehalten. Es handelt sich bei BDS um eine umstrittene palästinensische Lobby-Organisation, die die Legitimation des Staates Israel in Frage stellt. Die Aktivisten stellten einen Checkpoint auf, kontrollierten die Studenten und liessen nur rein, wer einen Ausweis zeigte.

Hierfür hatten sie zwei Mauern aufgebaut, sie mit Stacheldraht versehen, und zwei Aktivisten verkleideten sich mit Camouflage-Jacken als israelische Soldaten. Damit wollten sie aufzeigen, dass in Isreal Apartheid herrsche und der Bevölkerung mit den strengen Zutrittskontrollen zu bestimmten Gebieten das Leben schwer gemacht werde.

Studenten ärgerten sich

Als Schikane empfanden es indes auch die Studenten. «Man kann doch auf öffentlichem Grund niemanden am Durchkommen hindern», erzählt eine Studentin, die anonym bleiben will. «Auch Ausweise zu verlangen, geht nicht.»

Sie selber habe gesehen, wie manche Studenten den Anweisungen gefolgt seien. «Ich habe den Aktivisten gefragt, ob er denn je in Israel war. Als er Nein sagte und ich ihm erklärte, dass die Realität dort überhaupt nicht so sei, hat er sich leise zurückgezogen.»

Aktion war nicht bewilligt

Die Aktion war allerdings nicht mit der Uni-Leitung abgesprochen, sagt diese zu 20 Minuten: «Aktionen wie die von Ihnen beschriebene auf dem Gelände der Universität sind bewilligungspflichtig. Über Bewilligungen entscheidet die jeweilige Hauskommission», sagt Uni-Sprecherin Nathalie Matter Steinauer. Dort sei keine Anfrage für eine solche Aktion eingereicht worden. «Die Universität Bern hatte somit keine Kenntnis von dieser Aktion und hätte sie auch nicht bewilligt.»



Die BDS-Aktivisten hatten diese Woche eine ganze «Israel-Apartheid-Week» organisiert. Zu diesem Anlass haben sie am Dienstagabend an der Uni auch einen Filmabend organisiert. Dieser war dagegen bewilligt: «Es gab eine Anfrage von studentischer Seite für eine Raumreservation für einen Filmabend an die Hörraumverwaltung der Universität Bern. Diese wurde bewilligt», sagt Matter. Sie stellt jedoch klar: «Die Universität Bern ist nicht an der Aktionswoche beteiligt.»

Islamwissenschafts-Studenten reservierten Saal

Der Saal für die Filmvorführung vom Dienstagabend wurde von Studierenden des Institut für Islamwissenschaft und Neuere Orientalische Philologie der Uni Bern in Zusammenarbeit mit BDS-CH reserviert.

«Dass sich dieses uniinterne, mit Steuergeldern finanzierte Institut mit einer Organisation wie BDS, der wiederholt antisemitische Agitation nachgewiesen wurde, zusammentut, um an der Uni gegen Israel zu hetzen, halte ich für sehr grenzwertig», sagt ein anderer Student zu 20 Minuten.

«Nur Propaganda»

Die erste Studentin, die den «Checkpoint» passieren musste, ärgert sich genauso ob des Filmabends. «Es ist halt einfach sehr einseitig, die zeigen einen Anti-Israel-Film, was ich für sehr problematisch halte. Sie haben nicht einmal richtige Argumente, es ist bloss Propaganda.»

Sie fordert, dass die Leute, die sich für das Thema interessieren, sich lieber einlesen und das Land besuchen sollten. «Diese Aktivisten von BDS schiessen einfach nur gegen das Land – es geht ihnen nur um den Hass, den sie selber haben. Dabei ist Israel die einzige Demokratie im Nahen Osten.»

Die Redaktion hatte BDS kontaktiert, aber keine Antwort erhalten.

