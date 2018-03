Passant von Bahn erfasst und schwer verletzt

Ein 51-jähriger Fussgänger ist am Samstagmittag in Solothurn von der Strassenbahn erfasst und schwer verletzt worden. Er musste mit der Rega in ein Spital geflogen werden.

Der Mann und eine Frau wollten am Mittag die Rötistrasse vom Rosenweg Richtung Vogelvoliere überqueren, wie die Kantonspolizei Solothurn am Samstagnachmittag mitteilte. Dabei wurde der 51-jährige Mann von der Aare Seeland mobil-Bahn erfasst. Diese war vom Bahnhof Richtung Baseltorkreuzung unterwegs. Der Hergang und die Unfallumstände werden abgeklärt.

Der Mann wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit der Rega in ein Spital geflogen. Die Frau, die die Strasse ebenfalls überqueren wollte, blieb unverletzt. Die rund 20 Passagiere der Strassenbahn wurden mit Ersatzbussen weitertransportiert.

(rc/sda)