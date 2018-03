Passanten sagen Fahrer, dass sein Auto brennt

Am Freitagnachmittag um 14.15 Uhr ist an einem Fahrzeug auf der Günsbergstrasse in Hubersdorf SO ein Feuer ausgebrochen. Der Mann blieb gemäss einer Meldung der Kantonspolizei Solothurn unverletzt.

Der Lenker stellte beim Bremsen einen Geruch fest. Doch auf den Brand an seinem Fahrzeug wurde er erst aufmerksam, als ihn während der Fahrt Passanten darauf hinwiesen.

Der Mann konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Peugeot erlitt Totalschaden. Die aufgebotene Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Ermittlungen haben ergeben, dass ein technischer Defekt beim rechten Vorderrad den Brand ausgelöst hatte.

(sep)