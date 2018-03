Dach des Bahnhofs Bern ist endlich wasserdicht

Pfützen im Bahnhof? Durchaus möglich, wie Bilder aus dem Jahr 2012 zeigen. An einigen Stellen war das Perrondach im Berner Hauptbahnhof undicht. Nicht selten tropfte es den wartenden Reisenden auf den Kopf – schon seit Jahren. Nun ist dieser Mangel behoben.

«Die Leute spannten teils den Schirm vor dem Zug auf», sagte 20-Minuten-Leserin Amanda im vergangenen Sommer. Jetzt sollte damit aber endgültig Schluss sein: SBB, Grosse Schanze AG und Post haben die Sanierung des Perronhallen-Dachs und des Parkhauses Grosse Schanze abgeschlossen.

Dichtungsfugen für Gebäudekomplex

Im Juli 2016 begannen die Bauarbeiten, um das unangenehme Tropfen zu beheben. Nun konnten sie fertiggestellt werden, wie die SBB am Dienstagmorgen mitteilte. So soll es in Zukunft dank dem Einbau von neuen Dichtungsfugen und umfangreichen Abdichtungen in der Perronhalle trocken bleiben.

Allerdings könnte es auch weiterhin noch vereinzelt tropften. Noch vor einem Jahr sagte SBB-Sprecher Reto Schärli: «Bei Beton kann man eben nie ganz ausschliessen, dass irgendwo Wasser auftritt.»

Zusätzlich zum Perrondach wurde auch das Parkhaus auf der Grossen Schanze saniert. Der aufgefrischte 60-Jährige Gebäudekomplex entspricht nun auch den aktuellsten Normen bezüglich Erdbebensicherheit und Brandschutz. So wurde etwqa die Tragkonstruktionen verstärkt.

Die drei Eigentümer wandten für die Bauarbeiten rund 21 Millionen Franken auf.

Bau dauerte länger und war teurer

Zu Beginn der Bauarbeiten im 2016 war eine Fertigstellung bis ins Jahr 2017 geplant gewesen. Damals schätze die SBB die Kosten auf rund 14 Millionen Franken.



(ber/sda)