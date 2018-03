Polizei ermittelt 96 Straftäter

Die Berner Kantonspolizei hat die aufwändigen Ermittlungen zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kurdischer und türkischer Kundgebungsteilnehmer im September 2015 in Bern abgeschlossen. 96 Personen wurden als mutmassliche Straftäter identifiziert.

Die Polizei wertete zahlreiches Bildmaterial aus. Über 130 Videoaufnahmen und über 300 Fotos wurden detailliert ausgewertet, wie die regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und die Berner Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten.

137 Personen strafbar gemacht

Im Rahmen der Ermittlungen galt es für die Fahndungsspezialisten, sämtliche Straftaten zu dokumentieren, den einzelnen Personen zuzuordnen und diese zu identifizieren. Gestützt auf diese Erkenntnisse gehen die Ermittler davon aus, dass sich etwa 137 Personen bei den Auseinandersetzungen strafbar gemacht haben.

Bis heute gelang es, 96 mutmassliche Täterinnen und Täter namentlich zu identifizieren: 82 Männer und 14 Frauen im Alter zwischen 19 und 65 Jahren.

Körperverletzung und Landfriedensbruch

Gegen die mutmasslichen Straftäterinnen und Straftäter wurden nach Angaben der Polizei Rapporte eingereicht. Den 96 Personen werden Tatbestände wie Angriff, Körperverletzung oder Landfriedensbruch zur Last gelegt. Die abschliessende Beurteilung erfolgt durch die regionale Staatsanwaltschaft.

Bei den Auseinandersetzungen fuhr auch ein Auto in eine Demonstrantengruppe. Über 20 Personen wurden bei den Ausschreitungen verletzt. Auf der Schwellenmattstrasse fuhr ein Automobilist in eine Gruppe von Kurden.

(cho/sda)