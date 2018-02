Polizei sucht diesen Volg-Räuber

Am Dienstagabend um zirka 19.20 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass soeben ein Raubüberfall auf den Volg-Laden an der Bahnhofstrasse in Mühlethurnen stattgefunden habe.

Ersten Erkenntnissen zufolge betrat ein unbekannter Mann das Geschäft und begab sich in die Lagerräumlichkeiten. Dort bedrohte er eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe und forderte Bargeld. Dem Täter gelang mit der Beute die Flucht. Die Frau wurde beim Überfall nicht verletzt.

Täter immer noch flüchtig

Trotz einer umgehend eingeleiteten Suche konnte die Polizei den Volg-Räuber nicht mehr fassen. Sie sucht nun Zeugen oder Leute, die Hinweise zum Täter machen können.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

Er ist zirka 50-jährig und ungefähr 180 Zentimeter gross. Zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine dunkle Kappe, eine Sonnenbrille, einen grauen Schal und eine dunkle Jacke. Zudem hatte er eine Landi-Plastiktasche bei sich.

(ct)