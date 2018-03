Polizeiautos jagen 17-Jährigen

Die Polizei berichtet von «massiv überhöhter Geschwindigkeit» und einer «riskanten Fahrweise». Der Strolchenfahrer war den Verkehrspolizisten am späten Dienstagabend bei einer Kontrolle in der Stadt Bern aufgefallen: «Als eine Patrouille beabsichtigte, das Fahrzeug zwecks Kontrolle anzuhalten, beschleunigte dessen Lenker und fuhr auf der Kirchenfeldstrasse in Richtung Eigerplatz davon», rapportiert die Polizei nun.

Fahrbahn gewechselt und schliesslich verunfallt

Danach begann eine gefährliche Verfolgungsjagd durch die Stadt und die Agglomeration bis nach Lanzenhäusern.

Der Lenker sei dabei viel zu schnell unterwegs gewesen. Zudem habe der minderjährige Autofahrer mehrmals auf die Gegenfahrbahn gewechselt und riskante Überholmanöver durchgeführt.

Beim Bahnübergang in Lanzenhäusern wich das Fluchtfahrzeug wegen der geschlossenen Bahnschranke ins angrenzende Ackerland aus und geriet am Waldrand einen steilen Abhang hinunter. Im Waldtobel nahm die Fluchtfahrt schliesslich ein jähes Ende. Der junge Rumäne versuchte daraufhin, zu Fuss erneut zu flüchten. Doch die Polizei schnappte ihn trotz Dunkelheit in einem Waldstück.

17-Jähriger sitzt in Haft

Vor Ort wurde er schliesslich in Handschellen gelegt. Nachdem er zur Kontrolle ins Spital gebracht worden war, brachten ihn die Polizisten direkt ins Gefängnis. Seither sitzt der 17-Jährige in Haft. Die Polizei schreibt: «Der Mann wird sich unter anderem wegen Widerhandlungen gegen das Strassenverkehrsgesetz vor der Justiz zu verantworten haben.»



(miw)