Rasierklingen in Cervelat – Hundehasser am Werk?

Immer wieder werden in der Schweiz präparierte Hundeköder gefunden. Was ein solcher Köder alles ausrichten kann, berichtete 20 Minuten bereits am 17. Februar. Drei Hunde starben an den Ködern im bernischen Rohrbach. «Die präparierten Cervelats enthielten unter anderem Stecknadeln und zerbrochene Rasierklingen», sagte eine Angestellte des Spitals, in dem die Hunde notoperiert wurden.