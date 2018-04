Drogen und Spraydosen bei Razzia beschlagnahmt

Berner Polizisten nahmen am Freitagabend die Berner Reitschule ins Visier, um gezielt nach Drogen zu fahnden. Beim Einsatz nahm die Kapo elf Personen fest und nahm sie auf den Posten mit. Vier Personen befinden sich noch in Haft – darunter eine, der bereits zur Verhaftung ausgeschrieben war. Eine andere Person wurde nach dem Einsatz in Ausschaffungshaft genommen.

Sichergestellt wurden laut der Polizei 46 Gramm Kokain, 22 Gramm Haschisch, kleinere Mengen Marihuana, Bargeld sowie 35 Pillen. Auch Bargeld, Spraydosen, Handschuhe, Pfeffersprays und gehäkelte Sturmmasken hat die Polizei beschlagnahmt.

«Gezogene Waffen» und «massive Bedrängung»

Dafür kontrollierten die Polizisten auch das Innere der Reitschule. Dort seien sie von den Anwesenden «massiv bedrängt» worden, sodass die Einsatzkräfte «kurzzeitig zum Selbstschutz vom Einsatzstock Gebrauch gemacht» hätten, heisst es von Seiten der Polizei.

Anders schildern dies Anwesende: Laut der Facebookgruppe der RJG Bern seien die Einsatzkräfte bereits mit «gezogenem Schlagstock während des normal laufenden Abendbetriebs in die Reitschule gerannt.» Auch hätten einzelne Polizisten beim Eintreten bereits ihre Waffen gezückt gehabt. Dagegen wollte man Widerstand leisten: 70 anwesende Reitschüler hätten einen Mob gebildet und unter lauten «Haut ab!» Parolen die «gewalttätigen Eindringlinge zurückgedrängt».

Anzeigen eingereicht

Dennoch hat die Kantonspolizei gefunden, was sie gesucht hat. Bei der Staatsanwaltschaft wurden fünfzehn Anzeigen eingereicht – acht wegen Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz und sieben wegen Widerhandlungen gegen das Strafgesetzbuch.



(sda / 20min)