Seilpark überlebte Zerstörung durch Burglind

«Burglind, du hast uns kurz traurig gestimmt, aber nicht geknickt!», schreibt der Seilpark Gantrisch am Freitag auf seiner Facebook-Seite. «Wir machen weiter!» Ein kurzer Rückblick: Anfang Januar fegte Sturmtief Burglind über die Schweiz, der Seilpark in Rüschegg wurde hart getroffen. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob und wann der Seilpark wieder geöffnet werden kann.

Umfrage Waren Sie bereits in einem Seilpark? Ja, bereits mehrmals

Ja, einmal

Nein, aber ich habe es vor

Nein, das ist nichts für mich

Nun kann der Betreiber Entwarnung geben: In rund einem Jahr soll der Park neu eröffnet werden. «Etwa 40 Prozent der Bäume im Park wurden von Burglind gefällt, insgesamt müssen wir fast 80 Prozent des Parks erneuern», sagt Betreiber Rolf Ryser (52) gegenüber 20 Minuten an. Er gibt sich kämpferisch: «Die Unterstützung in der Region ist da», so Ryser.

Spielplatz, Baumhütten und Übernachtungen

Doch es soll nicht einfach der gleiche Seilpark wieder aufgebaut werden. «Wir möchten auch einen Spielplatz, Picknicktische und Baumhütten bauen,» blickt Ryser in die Zukunft. Auch Übernachtungsmöglichkeiten sollen entstehen. So soll der Park zu einem Magnet für die Region werden. «Ich bin hier aufgewachsen, die Region liegt mir sehr am Herzen,» so Ryser.

Es geht weiter im Seilpark Gantrisch

Er schätzt die anstehenden Kosten auf rund 200'000 Franken. «Wir sind dabei, abzuklären, wie wir das Geld zusammenbekommen», so Ryser. Angedacht ist unter anderem ein Crowdfunding, welches im April starten soll. Die Bauarbeiten beginnen anschliessend im Mai. In rund einem Jahr, so hofft Ryser, ist der Park dann bereit für die Neueröffnung. «Es wäre einfacher gewesen, aufzugeben. Aber das gesamte Team des Seilparks will damit ein Zeichen für die Region setzen», sagt Ryser.

Wiedereröffnung in Interlaken im Juni

Auch der Seilpark in Interlaken wurde hart von Burglind getroffen. Fünf Wochen nach dem Sturm war für die Betreiber aber klar: «Wir bauen einen neuen Seilpark!» Alle beschädigte Bäume seien weggeräumt und die kaputten Seilparkteile demontiert und aussortiert worden. «Nach den Aufräumarbeiten hat sich gezeigt, dass wir genug Bäume und Platz für einen Wiederaufbau zur Verfügung haben. Wir werden acht neue Parcours bauen», schrieben die Betreiber auf Facebook. Sollte alles nach Plan gehen, ist die Wiedereröffnung auf den Juni 2018 geplant.

Saisonstart in Bern

Weniger Pech hatte der Berner Seilpark: Er kann pünktlich in die Saison starten. Seit Freitag kann im Berner Wald wieder wie Tarzan durch das Geäst geklettert und geschwungen werden. In diesem Jahr versprechen die Betreiber anlässlich des 15-jährigen Jubiläums zudem einige Überraschungen.

(aha)