Forscher wollen Rätsel um Rotmilan-Zunahme lösen

Die Schweiz ist eine Rotmilan-Hochburg: Seit den 1970er-Jahren hat sich der drittgrösste einheimische Greifvogel (siehe Box) im ganzen Mittelland rasant ausgebreitet. Und der Bestand nimmt weiterhin zu: Während die letzte Schätzung der Vogelwarte Sempach aus dem Jahr 2009 bei 1200 bis 1500 Brutpaaren lag, geht man heute von 2800 bis 3200 Paaren aus. Das sind rund zehn Prozent der Weltpopulation.

Beispielhafte Rückeroberung



Mit einer Spannweite von bis zu 1.70 Meter ist der Rotmilan nach dem Bartgeier und dem Steinadler der drittgrösste einheimische Greifvogel. Der Europäische Bestand, was auch gleich der Weltbestand ist, beträgt schätzungsweise 30'000 Brutpaare. Allein in Deutschland leben mehr als die Hälfte davon.



Die Schweiz beherbergt rund zehn Prozent des Weltbestandes. «Wenn man den Brutbestand oder den Winterbestand durch die Landesfläche teilt, ist die Schweiz bei beiden Werten Weltspitze», sagt der Freiburger Ornithologe Adrian Aebischer.



Auch Spanien und Frankreich gehören zu den Hauptverbreitungsgebieten des Rotmilans, der sich vor allem von Mäusen, Würmern, Vögeln und Aas ernährt.



Dass der hiesige «Milan-Boom» alles andere als selbstverständlich ist, zeigt ein Blick ins Ausland: Vielerorts in Deutschland, Frankreich und Spanien – den traditionellen Hauptverbreitungsgebieten des Rotmilans – nehmen die Bestände nur leicht zu oder gehen sogar zurück. «Gerade wegen dieser ungleichen Entwicklung hat die Schweiz eine grosse internationale Verantwortung, die Art zu schützen», sagt Biologe Patrick Scherler.

Solarbetriebene GPS-Sender und Kameras

Dazu muss man aber erst einmal die Gründe kennen, warum es dem Rotmilan in der Schweiz so vögeliwohl ist. Ein Forschungsprojekt der Vogelwarte Sempach soll dem ornithologischen Rätsel auf den Grund gehen. Seit 2015 wurden 285 Jung- und 55 Adultvögel mit solarbetriebenen GPS-Sendern ausgerüstet. Einmal pro Stunde übermitteln die Geräte per Handynetz den exakten Standort der Vögel. «So können wir die Tiere ihr ganzes Leben lang verfolgen», sagt Scherler, der in den letzten drei Jahren für die Feldarbeit verantwortlich war.

Rotmilane

Die 22 Gramm leichten GPS-Logger scheinen die Vögel nicht zu stören, sagt Scherler. «Sie putzen die Sender sogar wie ihre eigenen Federn.» 1500 Euro kostet eines der Geräte, die den Rotmilanen auf den Rücken geschnallt werden. «Plus Roaming-Gebühren, wenn sich die Vögel im Ausland aufhalten», fügt der Ornithologe an. Neben den Sendern überwachen Nestkameras das Brutgeschäft.

Scherler will herausfinden, unter welchen Bedingungen die Rotmilane neue Reviere erobern: Welche Landschaften locken die Vögel an? Wie wirkt sich das Vorkommen von Beutetieren auf den Bruterfolg aus? Wann ziehen Rotmilane im Winter nicht nach Spanien?

In Spanien werden sie abgeschossen

Antworten auf diese Fragen gibt es zwar noch nicht, dafür aber Hypothesen. Etwa diese: Weil der Schnee im Mittelland immer seltener über längere Zeit liegen bleibt, finden Rotmilane im Winter genügend Futter und sehen darum von einer Reise in den Süden ab.

Aber auch die Fütterung durch Private mit Kompost und Fleischresten dürfte in den letzten Jahren mehr Vögel zum Verbleib in der Schweiz bewogen haben. Dadurch wiederum könnte ihre Überlebensrate gestiegen sein: «Sie setzen sich nicht den Gefahren einer langen Wanderung und denen im Winterquartier aus», erklärt der Freiburger Rotmilan-Experte Adrian Aebischer. In Frankreich und Spanien fallen Rotmilane nämlich immer wieder Vergiftungen durch Köder oder illegalen Abschüssen zum Opfer.

Landwirtschaft dürfte ein Faktor sein

In der Schweiz, wo ihm der Bund eine hohe nationale Priorität einräumt, kann sich der Rotmilan weitaus sicherer fühlen. Zu den am dichtesten bevölkerten Gebieten gehört der Kanton Freiburg. Dort leben etwa 250 bis 300 Brutpaare – rund ein Zehntel des nationalen Bestandes. Warum es den Rotmilanen hier so gut gefällt, ist nicht geklärt. Laut Scherler könnte dies auch mit der kleinstrukturierten Landwirtschaft in der Region zusammenhängen. «Hat es viele kleinere Nutzflächen, werden diese nicht alle gleichzeitig gemäht», sagt er. «Für die Vögel hat es so immer irgendwo im Revier etwas zu fressen.»