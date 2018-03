SBB investiert 21 Mio – doch es tropft noch immer

Im Bahnhof Bern tropfte es während Jahren von der Decke. Am Dienstag liess die SBB nun verlauten, dass das Perrondach für 21 Millionen Franken saniert und der Mangel behoben wäre. Dem ist aber offenbar nicht so: Eine Leser-Reporterin hielt am Mittwochmorgen zwischen Gleis 5 und 6 im Video fest, wie erneut Wasser vom Hallendach tropft.

Darauf angesprochen, dass kürzlich das Parkhaus auf der Grossen Schanze und das triefende Perrondach saniert wurden, sagt die Leser-Reporterin: «Wollen die mich verarschen? Das ist eine Frechheit.» Die Pendler hätten die Nässe über das ganze Perron verteilt: «Eine Riesenschweinerei.»

Die Medienstelle der SBB klärt die Umstände derzeit ab.

(ber)