Schon wieder präparierte Würste entdeckt

Treibt ein sehr aktiver Hundehasser zwischen Biel, Buechiberg und Oberaargau sein Unwesen? Oder ist die Häufung ein Zufall?In den letzten Wochen tauchten immer wieder präparierte Würste auf.

In Rohrbach BE im Oberaargau frassen am Freitag Hidalgo, Dart und Franky Cervelats, die mit Rasierklingen, Stecknadeln und Gift versehen waren – alle drei starben. In Kirchberg BE frass Anfang Januar Rüde Loki ein mit Rasierklingen versetztes Stück Rollschinken. Der Tierarzt konnte ihn retten.

Jetzt in Büren an der Aare

Und nun stehen auch die Hündeler in Büren an der Aare unter Schock: Ein Hundehalter fand Wienerli, die mit Nägeln versetzt waren. Eine Solothurnerin postete ein Bild, das schon fast 5'000 Mal geteilt wurde. Dazu schreiben die anderen User Dinge wie: «Unglaublich, wie kann man so unschuldigen Tieren weh tun? Diese Welt ist verloren.»

Die Solothurnerin meldete zudem noch weitere Giftköder-Funde in Arch BE und in den solothurner Gemeinden Gretzenbach, Dulliken und Däniken sowie einzelnen mutmasslichen Funden im Kanton Luzern.

Anfangsverdacht erhärtet sich nur in wenigen Fällen

Der Fall aus Büren ist gestern Nachmittag der Kantonspolizei Bern gemeldet worden, bestätigt Mediensprecher Dominik Jäggi. «Unsere Mitarbeiter waren vor Ort, ihnen wurde ein Fleischstück zur Untersuchung übergeben. Dann haben sie im Bereich vom angegebenen Fundort noch nach weiteren verdächtigen Gegenständen gesucht, aber nichts gefunden», so Jäggi. Weitere Abklärungen seien derzeit noch im Gang.

Es handle sich aber um die einzige Meldung aus Büren. Den Fall in Arch kann die Kantonspolizei nicht bestätigen. «Im Seeland wurde seit Anfang Jahr nur noch ein anderer mutmasslicher Köder gemeldet, dies in Diessbach. Allerdings konnten in diesem Fall keine verdächtigen Gegenstände erhältlich gemacht werden.»

Die Polizei sagt ganz allgemein, dass sich nur ein Bruchteil der Meldungen dieser Art als Delikt oder Absicht eines solchen herausstellen würden. Jäggi: «Im Kanton Bern werden im Durchschnitt jährlich rund 10 bis 20 Verdachtsfälle von präparierten Ködern der Polizei gemeldet, aber nur in wenigen Einzelfällen erhärtet sich der Anfangsverdacht.»

Bei der Kantonspolizei Solothurn sind seit Anfang Jahr keine Meldungen zu präparierten Ködern im ganzen Kantonsgebiet eingegangen.

(ct)