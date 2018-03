Eltern ziehen über Brief von Viertklässlern her

In Oensingen SO machen derzeit verschiedene Versionen eines handgeschriebenen Briefs an Eltern die Runde. In allen werden die Erwachsenen von den Schülern aufgefordert, ihre Sprösslinge nicht mehr mit dem Auto ins Schulhaus Oberdorf zu bringen. Eine Ausgabe des Schriftstücks wurde in der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Oensingen, wenn...» geteilt und stösst bei den Gruppenmitgliedern vor allem auf Zuspruch – aber nicht nur.

«Wenn Ihre Kinder nicht zu Fuss gehen, werden sie faul und nehmen zu», so eines der Argumente, mit denen sich Oensinger Viertklässler dafür einsetzen, dass weniger Eltern ihre Kinder in die Schule bringen. Ausserdem sind die Schüler besorgt, dass sie nicht gefahrlos vor dem Schulhaus Fussballspielen können, wenn dauernd Autos vorbeibrausen.

Auf dem Schulweg passiere vieles, das sozial wichtig ist

Sabina Lenzin, Klassenlehrerin der federführenden Klasse: «Oft fahren die Eltern einfach durch ein laufendes Fussballspiel. Und wenn sich ein Kind wehrt und etwas sagt, wird es in der Regel angeschnauzt.» Aus diesem Grund sei die Initiative für die Briefe auch von den Schülern ausgegangen.

Für Lenzin ist es fraglos, dass es für die Kinder am besten ist, wenn sie selbstständig in die Schule kommen und nicht gefahren werden: Auf dem Schulweg passiere so viel, was für die soziale Entwicklung wichtig sei. Auch von der Schule selbst heisst es in einem offiziellen Brief: Die Elterntaxis gefährden Kinder mit Velos. Ausserdem bestehe vor dem Schulhaus Halteverbot.

«Grosse Gefahr im Winter»

Die meisten Kommentare auf der Social-Media-Plattform sind positiv. Doch einige haben gar kein Verständnis für die Schüler: «Schwachsinn!!!!! Jeder sollte seine Kinder in die Schule bringen dürfen», empört sich ein User. Entrüstet fügt eine andere Kommentatorin hinzu: «Ich verstehe die Ängste der Eltern. Vor allem im Winter sind unsere Kinder einer grossen Gefahr ausgesetzt, aber das interessiert niemanden.»

Lehrerin Lenzin hält dagegen: «Eltern, die ihr Kind mit dem Auto in die Schule bringen, sind gefährlich.» Ein User pflichtet bei: «Wie kann man ausgerechnet vor dem Schulhaus und auf dem Weg dorthin unnötigen Mehrverkehr generieren und die Mehrheit der Kinder gefährden, indem man angeblich die eigenen Kinder ‹sicher› in die Schule bringen will?»

Auf Anfrage von 20 Minuten erklärt TCS-Sprecher Daniel Graf: «Grundsätzlich ist es sicher sinnvoll, wenn Kinder den Schulweg selbst bestreiten. So lernen sie früh, sich im Alltagsverkehr zu bewegen und zurecht zu finden.» Jedoch sei in Ausnahmefällen der Chauffeurdienst auch sinnvoll, beispielsweise wenn der Schulweg des Kindes zu lang oder besonders gefährlich sei.

