Schuh-Fans warten bei Minusgraden auf Release

Gestern Mittag kamen Flavio (19) und Manolo (15) an. Aus Genf respektive Lausanne reisten sie extra wegen eines neuen Sneakers in die Deutschschweiz. «In der Romandie gibt es keinen Titolo, da ist in Bern der nächste», erzählen sie.

Das Objekt der Begierde: Für diese Schuhe zum preis von 300 Franken, standen ungefähr 50 Leute am Morgen früh an. (Bild: twitter.com/theyeezymafia)

Doch dafür, dass sie bereits einige Stunden vor dem Geschäft stehen, bibbern die beiden etwas zu wenig. «Wir waren im Hotel und sind dann extra früh aufgestanden.» Andere aber sind seit 1 Uhr früh auf den Beinen, um ein Paar Human Race zu ergattern.

Tragen? Nein. Verkaufen? Ja.

Stimmlich hörbar angeschlagen, aber bester Laune erklärt Marco*, dass er eigentlich gar nicht hier sein dürfte: «Meine Freundin hat gestern eine Geburtstagsparty geschmissen. Ich habe ihr aber eine faule Ausrede aufgetischt und mich stattdessen kurz nach zehn auf den Weg hierher gemacht.»

Die meisten, die warten, scheinen die 300-fränkigen Schuhe aber gar nicht mal so toll zu finden. Sagen doch viele: «Tragen? Nein, nein, dafür sind sie zu teuer. Ich verkaufe sie und mache um die 100 Franken Gewinn.» So machts auch Nikola (16), der drei Kollegen dabeihat, damit er mehr Paare ergattern kann.

«Für die Backstreets Boys stand ich auch schon an»

Pro Person gibts nur ein Paar. Anprobieren ist nicht, entweder nimmt man die Grösse oder man lässt es bleiben. Und doch sind es sicher 50 Personen, die an diesem kalten Freitagmorgen vor dem Geschäft Schlange stehen.

Eine Passantin hält an und fragt, was da los sei. Nach der Erklärung lacht sie und meint: «Jedem das Seine. Ich würde es nicht machen.» Vor 20 Jahren habe sie aber mal vor einem Backstreet-Boys-Konzert campiert, um gute Plätze zu bekommen.

Auch Titolo-Supervisor Luca Simoes hat schon mal eine Nacht lang vor einem Schuhgeschäft gewartet: «Bei solchen Temperaturen würde ich es aber sicher nicht tun.» Und warum tun die draussen das trotzdem? «Es ist halt ein super limitierter Human Race NMD Adidas, der in Kooperation mit Pharrell Williams produziert wurde.»

*Name geändert

