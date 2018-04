Schwan versucht, in Postauto mitzufahren

Was er wohl in Interlaken vorhatte? Beantworten wird dies der Schwan kaum. Er wollte aber am Montagnachmittag zum zweiten Mal innert weniger Tage das Postauto 103 nach Interlaken besteigen, wie eine Leser-Reporterin berichtet.

«Er klopft stets energisch an die Scheibe und schnattert, damit er Einlass erhält.» Dies sei ihm bisher noch nicht geglückt, denn wenn der Motor anspringe, suche er jeweils das Weite. Es ist also wahrscheinlich, dass es der Schwan in den nächsten Tagen erneut versucht, im ÖV zu reisen – und das wohl ohne gültiges Ticket.

(ber)