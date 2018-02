«Das YB-Schiff ist auf Kurs»

Die YB-Fans sind im Hoch: Ihre Mannschaft führt nicht nur die Tabellenspitze an, sie hat am Sonntag auch ihren Punktevorsprung auf den zweitplatzierten FC Basel auf acht Punkte ausgebaut. 14 Runden vor Schluss beträgt der Vorsprung auf die Basler nun schon acht Punkte – selbst wenn YB die beiden verbleibenden Spiele gegen den FCB verlieren sollte, kann man aus eigener Kraft Meister werden. Und: Auch Cup ist noch alles möglich.

Viele YB-Fans träumen bereits vom Meisterpokal, es wäre der erste seit 32 Jahren: «Die Stimmung im Stadion wird von Spiel zu Spiel elektrisierender. Was YB derzeit leistet ist einfach titelwürdig», meint Thomas Bilang, längjähriger YB Fan. Im B-Sektor des Stades de Suisse sei es derzeit so laut wie schon lange nicht mehr.

Promis drücken die Daumen

Nicht nur im B-Sektor fiebert man kräftig mit – auch in den Logen, wo die Promi-Fans sitzen, hoffen alle auf den Meisterpokal. «Ich war ja am Sonntag am Match gegen Thun», sagt Sängerin Francine Jordi. «Für YB läuft es derzeit hervorragend. Ich drücke fest die Daumen, dass es klappt mit dem Titel.» Wenn es terminlich drinläge, würde sie sehr gerne einer allfälligen Meisterfeier beiwohnen.

Von der Meisterfeier spricht auch schon Ex-Stapi Alexander Tschäppät: «Das gäbe ein riesiges Volksfest. Ich weiss nicht, ob man sowas überhaupt vorbereiten kann.» Tschäppät meint, die Mannschaft hatte noch nie so grosse Chancen auf den Cup- oder Meistertitel. «Sie spielen im Moment hervorragend, ich traue es ihnen seit Langem zu, den Titel zu holen.»

Selbst Basel-Fans glauben an gelb-schwarz

Auch in den sozialen Kanälen wird YB bereits als Meister gehadelt. Selbst die Fans des FC Basel, glauben offenbar auf einen schwarz-gelben Meistertitel: «Ich als grosser FC Basel Fan gratuliere jetzt schon zum mehr als verdienten Meister Titel 2018», schreibt etwa ein Facebook-User auf der YB-Wall. Und selbst in Zürich sieht man offenbar YB in der Meisterrolle: «Gratuliere, zeigt es endlich und holt den Titel. Ihr habts verdient», schreibt ein bekennender GC-Fan auf Facebook.

Sogar im Ausland verfolgt man wie die Young Boys nach dem Titel greifen: «Wünsche Adi Hütter und der Mannschaft den Titel. Gruss aus Österreich», schreibt ein Nutzer.

Kleine Warnung von den Fachleuten

Die Fachleute warnen allerdings vor verfrühter Euphorie: «Man spürt den Hunger und auch der Start nach der Winterpause ist geglückt. Aber auch wenn 8 Punkte ein Top-Polster sind, können diese Punkte auch schnell schrumpfen», warnt Gürkan Sermeter, Ex-YB-Spieler und SRF-Fussballexperte. Trotzdem glaubt er, dass das YB-Schiff auf Meisterkurs ist. «Wölfli bringt Ruhe und tabilität in die Mannschaft. Sie haben das richtige Kader und Fan-Umfeld und die YB-Fans sind richtig giggerig. »

Jean-Marie Conz, der 1986 mit YB Meister wurde, findet auch: «Die Mannschaft ist sehr stabil. Es ist schwierig, sie zu schlagen. Aber man muss trotzdem auf den Hut sein. Man muss als Einzelspieler und als Mannschaft wachsen.» Die Sportler würden aber gut arbeiten, sie seien athletisch und technisch stark. Conz ist guten Mutes und glaubt: «Cette année ou jamais!»

