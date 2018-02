Skifahrer prallt in Pfosten und stirbt

Kurz nach 1630 Uhr am Samstagnachmittag ging bei der Kantonspolizei Bern eine Meldung über einen Skiunfall ein. Ein 58-jähriger Schweizer war auf der Piste in den Pfosten eines Auffangnetzes geprallt und hatte sich schwere Verletzungen zugezogen. Der Skifahrer verstarb kurze Zeit später im Spital.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Skifahrer gemeinsam mit einer Gruppe im Bereich Fallboden auf einer Skipiste in Richtung Kleine Scheidegg unterwegs, als er oberhalb des Tunnelportals eine Skifahrerin leicht touchierte. In der Folge kam er zu Fall, rutschte am Boden einige Meter weiter und prallte in den Befestigungspfosten eines Auffang- und Absperrnetzes am Pistenrand.

Trotz der umgehenden Rettungsmassnahmen vor Ort und anschliessendem Transport mit einem Helikopter der Air Glacier ins Spital erlag der Verunfallte wenig später seinen Verletzungen.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

(ber)