Adelbodner Hotel ist ein neuer Insta-Hotspot

Vor einem Jahr brachte das Video einer Reisebloggerin die Internetgemeinde ins Schwärmen: Sie filmte sich und die Aussicht vom Pool des Hotels Villa Honegg oberhalb des Vierwaldstättersees. Ein richtiger Hype um das Boutique-Hotel brach damals aus. Von einem ähnlichen Phänomen profitiert nun auch das Hotel The Cambrian in Adelboden.

Umfrage Was liken Sie auf Instagram? Babys

Schwangere

Verliebte

Velofahrer

Bilder aus dem Spital

Nix. Ich habe kein Instagram.

Ein bereits älteres Werbebild des Viersterne-Hotels, das eine junge Frau im Aussenpool vor dem atemberaubenden Alpenpanorama zeigt, lockt jetzt viele Nachahmer ins Design-Hotel. «Diese geshootete Bild hat sich jetzt als eine Art ‹1-Million-Dollar-Foto› entpuppt», sagt die stellvertretende Direktorin, Yvonne Gross.

Viele junge Leute würden nun nämlich – angelockt vom Bild – im Hotel absteigen. «Sie wollen das Bild dann unbedingt nachstellen, um auf ihren eigene Profilen posten zu können», sagt Gross.

Schneeball-Effekt der Pool-Fotos

Diese im Internet schliesslich verbreiteten Ferienbilder sind beste Werbung fürs Hotel. Ein Beispiel dafür seien etwa die Gäste aus Südkorea oder etwa Japan: «Obwohl wir noch nie Asien-Werbung gemacht haben, dürfen wir dank den Sozialen Medien auch immer wieder asiatische Gäste begrüssen», erzählt Gross.

Das Viersternehotel im Berner Oberland beherbergt auch immer wieder erfolgreiche Bloggerinnen und Blogger, die sich nicht nur im Aussenpool, sondern auch in der Lounge, auf der Terrasse, beim Frühstücken, in den stilvollen Zimmern oder im Wellnessbereich gekonnt in Szene setzen. «Es scheint, als würden unsere Gäste ganz allgemein gerne Fotos posten», sagt Yvonne Gross mit einem Lächeln. Dies liegt wohl daran, dass vorwiegend junge Leute das Hotel im Engstligental besuchen. Um sich von den umliegenden, traditionellen Hotels abzuheben, fokussiert sich das The Cambrian nämlich auf eine eher jüngere Zielgruppe.

Nicht ganz günstig

Doch der Aufenhalt im Berner Oberländer Designhotel hat auch seinen Preis: Das günstigste Zimmer mit Frühstück gibt es ab rund 300 Franken pro Nacht, doch auch Angebote über 1500 Franken lassen sich buchen. Besuchen also nur junge Gutbetuchte Ferien im The Cambrian? «Nein, viele unsere Gäste legen Geld zur Seite, weil sie sich dieses Erlebnis unbedingt leisten möchten.» Schöne Erinnerungsfotos dieser Ferien gibt es nämlich bestimmt viele.

(miw/20 Minuten)