Sommaruga greift im Moutier-Konflikt ein

Bern Justizministerin Simonetta Sommaruga erklärt die Krise in Moutier zur Bundessache, berichtet die Sonntagszeitung. Im bernjurassischen Dorf droht die Stimmung derzeit zu eskalieren. Wegen des Streits um die Gültigkeit der Abstimmung hat Sommaruga nun die beiden Kantone zu einer Aussprache an den Tisch gebeten. Laut «SonntagsZeitung» soll die Einladung bereits erfolgt sein. Der Krisengipfel finde spätestens im Mai statt.

Der Streit um die Abstimmung über den Kantonswechsel von Moutier vom Kanton Bern zum Kanton Jura spaltet immer noch die Gemüter. 137 Stimmzettel gaben am 18. Juni 2017 den Ausschlag – 2067 gegen 1930 Stimmen stand es.

Behördenmitglieder involviert

Doch die Pro-Berner zweifeln die Gültigkeit der Abstimmung an. Der Grund: Abstimmungstourismus. Der Sohn des Vizebürgermeisters etwa, ein Jura-Befürworter, soll seine Schriften extra nach Moutier gezügelt haben, um an der Abstimmung teilnehmen zu können – nur um diese später wieder an seinen vorherigen Wohnort zu verlegen.

Viele Separatisten sollen es ihm gleichgetan haben. Auch eine Autonomistin aus einer Nachbargemeinde wandte den Trick an. Offiziell domiziliert war sie ausgerechnet bei der Familie einer separatistischen Politikerin, die in der Stadtbehörde von Moutier sass.

«Hier herrscht Krieg»

Die Pro-Bern-Fraktion hat die Fälle von mutmasslichem Abstimmungstourismus gesammelt. Sie wurden bisher jedoch noch nicht veröffentlicht. «Wissen Sie, hier herrscht Krieg», sagte ein Pro-Berner vor zwei Wochen zur «SonntagsZeitung». «Wenn ich mich als Aktivist oute, brennt morgen mein Haus.»

Auch eine statistische Studie zu den Bevölkerungsbewegungen soll angeblich die These der Abstimmungsverlierer stützen. Diese kommt zum Schluss, dass rund um jurapolitische Abstimmungen «signifikante und irreguläre Bevölkerungsbewegungen» stattfanden. Sprich: Vor und nach den Abstimmungen zogen überdurchschnittlich viele Personen nach Moutier und wieder weg.

Sollte sich der Verdacht auf Wahlfälschung bestätigen, könnte es sogar zu einer Wiederholung der Abstimmung kommen.

Juristische und politische Pattsituation

Doch vor den politischen Folgen einer Abstimmungs-Wiederholung fürchtet man sich in Bern. Regierungsrat Christoph Neuhaus (SVP) hatte die Staatsanwaltschaft des Kantons Bern beauftragt, sich der Sache anzunehmen. Doch diese hat sich nach ersten Untersuchungen als nicht zuständig erklärt und konnte Ermittlungsansätze nicht zu Ende führen. Die Berner Regierung selbst muss sich raushalten, weil die Sache jetzt bei der Statthalterin liegt.

Weil im Kanton eine juris­tische und politische Pattsituation herrscht, hofft man in Bern nur auf die Intervention des ­Bundes.





(ct)