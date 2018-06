Stefano (17) erhält jetzt mehrere Stellenangebote

Er hatte seine Automech-Lehrstelle bereits als sicher betrachtet, doch im letzten Moment machte der zukünftige Lehrmeister Stefano Haldemann aus Wimmis einen Strich durch die Rechnung: Die Anforderungen an einen Lehrbetrieb waren dem designierten Chef zu hoch. Nach einem Facebook-Post sowie einem Artikel von 20 Minuten sieht der Oberländer jedoch langsam Hoffnung für seine Zukunft: «Noch am Dienstagabend habe ich ein Vorstellungsgespräch. Weitere folgen diese Woche», freut sich der Teenager. In allen Fällen gehe es um eine Automechaniker-Lehrstelle – genau die Ausbildung, die sich Stefano wünscht.

Bewerbungsgespräch noch diese Woche

Unter anderem kann sich der 17-Jährige bei einem Garagisten aus dem Oberwallis vorstellen. «Ich sehe es als meine Pflicht an, zu helfen, wo ich kann», sagt er auf Anfrage von 20 Minuten. Ausserdem sei sein Geschäft derzeit sowieso noch auf der Suche nach einem Stift.

Und der erste Eindruck ist gut: «Wenn ein Lehrling bereit ist, vom Berner Oberland ins Wallis zu pendeln, zeugt das von einem grossen Willen.» Und das ist Haldemman in der Tat: «Diesen Weg würde ich auf jeden Fall auf mich nehmen», sagt er zu 20 Minuten.

Auch eine Autowerkstatt aus dem Oberland will den jungen Mann kennen lernen. Das Bewerbungsgespräch wird noch diese Woche stattfinden.

«Unser Chef hat ein grosses Herz»

Ein weiterer Arbeitgeber, der den Jugendlichen kennenlernen will, ist in der Region Bern angesiedelt. Die Dame am Telefon sagt: «Unser Chef hat ein sehr grosses Herz und gibt den Leuten eine Chance.»

Neben den Autowerkstätten seien auch noch viele andere Reaktionen eingegangen, erzählt Stefanos Mutter Sandra Haldemann. «Dabei gab es nur positive Rückmeldungen mit guten Zusprüchen oder Geschichten, wie es anderen bei der Lehrstellensuche ergangen ist. Das macht Mut.»

Auch der Auto Gewerbe Verband Schweiz hat sich gemeldet und zwei Lehrstellenvorschläge abgegeben. Die Mutter ist hocherfreut und sagt: «Es werden sicher noch mehr Reaktionen kommen.» Das hofft Stefano auch: «Die bisherigen Angebote klingen alle sehr gut. Aber ich bin erst beruhigt, wenn ich einen unterschriebenen Lehrvertrag habe.»

(ber)