Massiver Stromausfall legt Region in Solothurn lahm

Am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr fiel in verschiedenen Solothurner Gemeinden der Strom aus. Zwei über zwei Stunden sitzen viele Menschen in der Region Olten-Gösgen immer noch im Dunkeln.

«Man hätte uns wenigstens per SMS informieren können», sagt ein Leser aus Lostorf. Vergeblich hat er bei der regionalen Betreiberin «Aare Energie AG» (ae.n) in Erfahrung zu bringen versucht, was genau los ist.

Massiver Stromausfall in der Region #Niederamt! Der Stromversorger der Region, die aen, ist fieberhaft daran, die Ursache zu finden, um rasch wieder Licht ins Dunkle zu bringen. Mehrere Personen sind dafür im Einsatz. Wir bitten um Verständnis und Geduld. pic.twitter.com/ArdV6iHtBJ — Kapo Solothurn (@KapoSolothurn) July 4, 2018

Laut der Kantonspolizei Solothurn ist ein «doppelter Erdschluss» für den massiven Stromausfall in der Region verantwortlich. Die Betreiberin versuche, die Ursache zu finden. Mehrere Personen seien im Einsatz.

(chi)