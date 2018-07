Wird Cowgirl Isa die nächste Mallorca-Queen?

Sie führt eine Pferde-Ranch im Mittelland und suchte 2017 ihren Traummann im Fernsehen. So begann Isabel Steiners Karriere im Rampenlicht. Nachdem «Bauer, ledig, sucht ...» vorbei war, stürzte sich die 37-Jährige aber Hals über Kopf ins nächste Abenteuer: Sie begann zu singen. Vor Wochenfrist veröffentlichte sie ihren zweiten Song «Mein Schwein pfeift» auf Youtube.

In klassischer Ballermann-Schlager-Manier singt sie im Lied von ihrem Hausschwein, das plötzlich zu pfeifen beginnt. Speziell: Das «pfeift» im Refrain ist gepfiffen. Dem bleibt die als Cowgirl Isa bekannte Künstlerin auch am Telefon treu. «Das ist gar nicht so einfach», sagt Steiner, «versuchen Sie es mal.»

«Ich würde mich nie auf der Bühne ausziehen»

Derzeit weilt die Sängerin auf Mallorca. Ein weiterer Karriereschritt? «Ich schaue, wo ich meine nächsten Musikvideos drehen könnte», verrät Steiner. Dass sie aber gerne auf der Party-Insel im Mittelmeer auftreten würde, gibt sie unumwunden zu. Im Winter soll das Debüt-Album der Landwirtin folgen. Bis dahin will sie regelmässig neue Songs veröffentlichen. Unterstützt bei ihrem Vorhaben wird sie von Produzent Oliver deVille, der unter anderem auch das freizügige Allround-Sternchen Micaela Schäfer produziert.

Blank ziehen für den Erfolg würde Steiner aber nie. «Ich habe es nicht nötig, mich auf der Bühne auszuziehen. Ausserdem trinke ich keinen Schluck Alkohol.» Passt sie denn überhaupt nach Malle? «Isabel Steiner ist gerne um acht Uhr im Bett, aber Cowgirl Isa haut auch ab und zu auf den Putz», sagt sie. Auf der Bühne zu stehen und in den Ausgang zu gehen, seien zwei komplett unterschiedliche Sachen. Es sei spannend, diese beiden Rollen ausleben zu dürfen.

«Drei neue Rennerlieder im Köcher»

Wie kommt eine Ranch-Besitzerin aus Solothurn überhaupt dazu, Schlager zu singen? «Ich stehe dazu, nicht singen zu können», erklärt sie und lacht. «Meine Mutter tadelt mich nun sogar, weil ich nie Weihnachtslieder gesungen habe und jetzt als Sängerin auf der Bühne stehe.»

Tanzen, das könne sie, und genau dadurch sei sie auch zur Musik gekommen: Auf ihrer Western-Ranch im solothurnischen Wolfwil trat die Schlagerformation Partyhelden auf und so lernte Steiner Charly Bereiter kennen, der sie schliesslich überredete, zu singen. Anfang Mai kam das Lied «Haare auf der Brust» auf Youtube raus und wurde bis jetzt über 100'000 Mal angeschaut. Darin besingt sie ihre in der «Bauer, ledig, sucht ...»-Staffel immer wieder angesprochene Vorliebe für behaarte männliche Oberkörper.

Mallorca-Queen Kaufmann ist skeptisch

Silvia Kaufmann, vor einigen Jahren von Jürgen Drews zur Königin von Mallorca gekrönt, ist nicht nur des Lobes voll für Isas neuen Song: «Sie wird es schwierig haben», sagt die Inhaberin einer Schlagerbar gegenüber 20 Minuten. «Bei einem ausgelassenen Publikum könnte das Lied funktionieren, aber der grosse Hit wird es wohl nicht.»

Halb so schlimm: «Ich habe bereits drei neue Rennerlieder im Köcher», verrät Cowgirl Isa. Und ihr Produzent sei überzeugt: «Das werden Hits.»

