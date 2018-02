Thuner soll fast 3000 Fr Parkgebühren zahlen

Am letzten Freitag will der 20-Minuten-Leser Thomas G. aus Thun nur kurz im Panorama-Center Thun etwas erledigen. Als er 15 Minuten später am Parkautomaten seine Gebühr bezahlen will, trifft ihn fast der Schlag: 2943 Franken zeigt der Automat an.

«Mit einem Schweissausbruch und einem kleinen Stechen im Herzen zog ich das Billett ab und versuchte es noch einmal», berichtet Thomas G. Die Leute hinter ihm wunderten sich ebenfalls über die horrende Gebühr. Und sie machten Scherze: «Ich wurde gefragt, ob dieser Betrag nun aus dem Automaten komme.»

Ticket vom 15. Dezember 2017

Thomas G. machte den Wartenden Platz und liess sie ihre Tickets entwerten. Als er seinen Schein genauer unter die Lupe nahm, fiel ihm ein Stein vom Herzen. «Ich sah, dass das Ticket vom 15. Dezember 2017 stammte.»

Ihm fiel ein, dass vor über einem Monat die Schranken des Parkhauses ausser Betrieb gewesen waren und er das Billett im Portemonnaie hatte stecken lassen. «Ich verstaue die Parktickets immer am selben Ort, weshalb es zur Verwechslung gekommen ist.»

Letztlich steckte er das aktuelle Ticket zur Entwertung in den Automaten und musste lediglich die Gebühr von einem Franken begleichen. «Zum Glück ist alles gut gegangen», erzählt Thomas G. erleichtert.

(nag)