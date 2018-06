Tod eines 15-Jährigen erschüttert Oberland

«Als ich am Freitag gegen 6 Uhr morgens einen Helikopter hörte, wusste ich, dass etwas Schlimmes passiert sein musste», sagt Margrit K. aus Oberhofen. Sie wohnt nur wenige Hundert Meter neben der Riderbach-Schlucht, wo sich in der Nacht auf Freitag ein Drama ereignete: Ein 15-Jähriger Junge verunfallte im Bereich des Hochwasserschutzes tödlich.

Beliebt bei Mountainbikern

Der Jugendliche aus dem Dorf war am Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden. Ein Helikopter mit Wärmebildkamera und ein Trupp der Alpinen Rettung suchten den Jugendlichen – und fanden am nächsten Morgen schliesslich nur noch seine Leiche oberhalb des Dorfes. «Er war mit dem Velo unterwegs», will K. wissen. Das steile Gelände oberhalb von Oberdorf ist besonders bei Mountainbikern beliebt.

Ob der 15-Jährige beim Biken den Tod fand, ist jedoch nicht bekannt. Fest steht nur, dass der leblose Körper im Gewässer des Riderbachs aufgefunden wurde, wie die Kapo mitteilt. Sie geht auch nach intensiven Ermittlungen von einem Unfall aus.

Viel Wasser und nasser Boden

Das ganze Dorf sei in tiefer Trauer, sagt eine junge Mutter zu 20 Minuten: «Besonders die Eltern tun mir leid, aber auch seine Geschwister.» Als Kind habe sie auch manchmal beim Riderbach gespielt. Das Nagelfluh-Gebiet sei sehr gefährlich – «besonders wenn es geregnet hat». Dies sei am Donnerstag der Fall gewesen: «Der Bach hat sicher auch entsprechend viel Wasser mitgeführt.»

(20 Minuten)