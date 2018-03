«Alle haben gemerkt, dass es nur gemeinsam geht»

Hochspannung bei der kantonalen Abstimmung über das Tram Bern-Ostermundigen: Die Stimmberechtigten des Kantons Bern haben den Kantonsbeitrag von 102 Millionen Franken am Wochenende mit einem Ja-Anteil von knappen 51,6 Prozent gutgeheissen.

In einer Referendumsabstimmung legten 186'264 Stimmende ein Ja in die Urne, 174'436 lehnten die Vorlage ab.

«Wir haben mit einem knappen Resultat gerechnet – auf beide Seiten», sagt Regierungsrätin Barbara Egger-Jenzer. Sie sei nun froh, dass der Kanton dieses wichtige Infrastruktur-Projekt angenommen hat: «Die Leute haben gemerkt, dass es nur gemeinsam geht.» Dennoch sei es eine Herkulesaufgabe gewesen, die Landbevölkerung vom städtischen Projekt zu überzeugen. «Ich habe es aber geschafft, der Landbevölkerung aufzuzeigen, dass auch bei ihnen Strassenprojekte umgesetzt werden», so die bernische Verkehrsdirektorin. Als Beispiel nennt sie etwa der Bypass in Thun oder die Umfahrung in Wilderswil.

Dennoch haben Egger-Jenzer und die Berfürworter am Sonntag gebibbert: Anfänglich lagen die Befürworter im Hintertreffen, doch schliesslich sorgten die Stadtberner Stimmberechtigten für die Wende. Dort legten fast zwei Drittel der Stimmenden ein Ja in die Urne, wie die Staatskanzlei mitteilte.

Ablehnung im Berner Oberland am deutlichsten

Ebenfalls gutgeheissen wurden die Kantonsmillionen fürs Tram auch im Oberaargau und in Biel mit je etwa 52 Prozent Ja-Stimmen. Eine Mehrheit gegen das Tram gab es in den Verwaltungskreisen Emmental, Seeland, Interlaken-Oberhasli, Frutigen-Niedersimmental und Obersimmental-Saanenland. Dort war die Ablehnung mit 65,5 Prozent am deutlichsten.

Nach dem Ja zum Tram soll der Baustart 2022 erfolgen; jetzt erst könne man nämlich mit der Planung der Detailaspekte beginnen. Vorher, ab Ende 2019, solle auf der Bus-Linie 10 der 2,5-Minutentakt zu den Spitzenzeiten eingeführt werden. Dies, um die Transportkapazität zwischen Bern und Ostermundigen zu steigern.

Nein zur Lehrplan-Initiative

Keine Chance hatte beim Berner Stimmvolk die Initiative «Für demokratische Mitsprache - Lehrpläne vors Volk!». 76,7 Prozent der Stimmenden lehnten die Initiative ab. Das Begehren verlangte, dass der Grosse Rat die Lehrpläne genehmigen und dem fakultativen Referendum unterstellen solle.

Ein Ja zur Initiative hätte den Weg geebnet für eine Abstimmung über den Lehrplan 21. Dieser verursache Mehrkosten ohne pädagogischen Mehrwert, machen die Initianten geltend. Die Gegner des Begehrens entgegneten, das Parlament sei der falsche Ort, um über Lehrplan-Inhalte zu diskutieren.



(miw/sda)