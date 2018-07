Sobald die Temperaturen im Sommer derart in die Höhe schiessen, dass es auch der hinterletze Stubenhocker nicht mehr in der stickig-warmen Wohnung aushält, sammelt sich jeweils auch der Müll in den Wäldern. Diese Erfahrung musste auch Daniela S. in einem Waldstück bei Burgdorf machen: «Ich spazierte gerade zu einem meiner Lieblingsplätzchen im Wald. Als ich dort ankam, war alles total zugemüllt.»

«Es lagen enorm viele Aludosen herum», erzählt S. weiter. Also habe sie mit Aufräumen begonnen, um sich selbst und anderen den unschönen Anblick künftig zu ersparen. Doch dann geschah etwas, was sie erschütterte.

«Ich wollte doch nur etwas Gutes tun»

«Als ich den Müll im fest montierten Abfalleimer am Waldrand deponieren wollte, pfiff mich ein Mann zurück», so Daniela S. Beladen mit zwei grossen Plastiksäcken, die bis zum Rand mit Müll vollgestopft waren, ging sie zum Mann hin und konnte kaum glauben, was sie zu hören bekam.

Man entsorge seinen Abfall sicher nicht im Wald, habe der Spaziergänger in einem ruppigen Ton gemeint. Sie habe kaum die Möglichkeit gehabt sich zu wehren, derart heftig habe der ältere Wutbürger auf sie eingeschimpft, sagt S. In einem Facebook-Post vom 1. Juli teilte die Burgdorferin ihre Gefühle mit der Gruppe «Du bisch vo Burgdorf wed...».

«Was mich ernsthaft verletzte war, dass mich ein Typ richtig fertig gemacht hat, obwohl ich eigentlich nur etwas Gutes tun wollte», schreibt Daniela S. Und dass, obwohl S. sogar noch die Alu-Dosen vom eigentlichen Müll trennte, um diese später fachgerecht entsorgen zu können.

Frau räumt Müll weg – und kassiert Zusammenschiss

Das alte Lied des Litterings

Das Problem von verschmutzten Wäldern in den Sommermonaten ist nichts Neues: «Leider kommt es im Sommer in der Regel häufiger zu Littering als sonst», sagt der Berner Förster Roman Suter. Vor allem Red-Bull-Büchsen und Zigarettenstummel würden herumliegen. Suter geht davon aus, dass das Litteringproblem im Sommer auf den erhöhten Besucherandrang im Wald zurückzuführen ist: «Vor allem Jugendliche lassen gerne Mal eine Büchse irgendwo liegen, anstatt sie im nächsten Mülleimer zu entsorgen.»



(rc)