Trede und Wasserfallen erben Sitz im Nationalrat

Zwar wählten die Berner Aline Trede (Grüne) am Sonntag in den Grossen Rat, doch politisieren wird sie in Zukunft auf nationaler Ebene im Nationalrat. Dies, weil die Grünen-Nationalrätin Christine Häsler am Wahltag den Sprung in die Berner Kantonsregierung schaffte und ihr Nationalratsmandat niederlegt.

Wasserfallen übernimmt Sitz von Allemann

Bereits von 2013 bis 2015 war Trede (35) im nationalen Parlament aktiv. Damals war sie für die zurücktretende Franziska Teuscher nachgerückt. Im Herbst 15 wurde Trede aber nicht wiedergewählt. Nun wird sie ab der Sommersession 2018 erneut eine Chance erhalten. Ihren Grossratssitz erbt Daniel Klauser, der bereits seit 2016 im Grossen Rat politisiert.

Für die ebenfalls in den Regierungsrat gewählte Nationalrätin Evi Allemann (SP) rutscht Flavia Wasserfallen in den Nationalrat nach. Wasserfallen sass von 2002 bis 2012 für die SP im Grossen Rat, bevor sie zurücktrat.





(ber)