Roger Zahnd und Florian Kormann leben ihren Traum. Noch im Mai sammelten sie für ihr Uhren-Projekt Geld via Crowdfunding – und hatten damit Erfolg. Das Ziel der beiden war, genügend Geld für eine mechanische Swiss-Made-Uhr zu sammeln. Die angepeilten 84'000 Franken wurden bei weitem übertroffen. Insgesamt erhielten die Berner 144'000 Franken von ihren Unterstützern.

Nun wurde die erste Charge ihrer Zahnd-&-Kormann-Uhren fertiggestellt. «Seit dem Crowdfunding hatten wir immer viel zu tun – es war eine echte Herausforderung», sagt Zahnd. Umso stolzer sei er nun auf sein Produkt.

Berner verwirklichen den Traum von der eigenen Uhr

200 Stück für die Unterstützer

Ursprünglich war der Versand der Uhren im November geplant gewesen – es kam jedoch zu Verzögerungen. Zahnd: «Die Produktion der Bestandteile nahm mehr Zeit in Anspruch als erwartet.» Ausserdem hätten sie aufgrund der Rückmeldungen das Design leicht angepasst.

Rund 200 Stück haben die Berner in ihrem Werk in La Chaux-de-Fonds produziert. Jeder, der ihr Crowdfunding-Projekt mit mindestens 899 Franken unterstützt hat, bekommt einen der Chronometer. Die Zeitmesser werden laut Zahnd in ein bis zwei Wochen verschickt: «Zum Glück sind unsere Kunden so geduldig.» Ein Grossteil der Uhren bleibe in der Schweiz, aber auch in die USA, Malaysia oder Taiwan würden die Zeitmesser verschickt.

Noch ein Hobby

Auf dem Erfolg wollen sich die Berner nicht ausruhen. Derzeit tüfteln sie bereits am nächsten Modell, einer Art Taucheruhr, die bis 200 Meter Tiefe wasserdicht ist. Derzeit ist ihr Label Zahnd & Kormann noch ein Nebenerwerb: «Wir arbeiten beide hundert Prozent», sagt Roger Zahnd. Sie hoffen jedoch, ihren Traum bald hauptberuflich ausüben zu können.

