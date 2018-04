Unbekannte überfallen Tankstelle

Am Mittwochabend kurz nach 21.50 Uhr überfielen drei Täter eine Tankstelle an der Freiburgstrasse in Niederwangen BE. Zurzeit ist bekannt, dass drei unbekannte Männer den Shop durch den Haupteingang betraten und das anwesende Personal bedrohten.

Sie forderten auf Schweizerdeutsch die Herausgabe von Geld, packten dieses ein und verliessen das Gebäude wiederum durch den Haupteingang. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand.

Täterprofile

Die Täter, die allesamt zwischen 15- und 20-jährig sein dürften, werden wie folgt beschrieben:

Täter 1: Etwa 175 Zentimeter gross und schlank. Trug zum

Tatzeitpunkt eine Trainerhose, eine Jacke mit grauer Kapuze sowie hellgraue Sportschuhe mit weisser Sohle.

Täter 2: Etwa 170 Zentimeter gross und von schlanker Statur. Er

war mit einer schwarzen Adidashose, schwarzen Schuhen, einem grauen Pullover, einer Stoffmaske und schwarzen Handschuhen bekleidet.

Täter 3: Etwa 180 Zentimeter gross, ebenfalls schlank und trug eine schwarze Daunenjacke, eine graue Kapuze, dunkle Hosen und schwarze Handschuhe. Er hatte das Gesicht verdeckt.



Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die Angaben zur Täterschaft machen können oder bereits tagsüber im Bereich der Tankstelle Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich zu melden: +41 31 634 41 11.

(ber)