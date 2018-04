Drei Verletzte bei Unfall auf Landstrasse

Auf der Landstrasse Altwyden in Kirchberg kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall. Ein Richtung Utzensdorf fahrendes Auto kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. In der Folge überschlug sich eines der Autos und kam auf der Seite liegend zum Stillstand.

Der verletzte Lenker dieses Auto musste durch Feuerwehrangehörige aus dem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Lenkerin und ein Kind, die im anderen Auto unterwegs waren, erlitten beim Unfall ebenfalls Verletzungen und wurden mit der Ambulanz ins Spital transportiert.

Der Unfall wird untersucht.

Der betreffende Strassenabschnitt musste für die Dauer der Unfallarbeiten gesperrt werden. Im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Bern die Strassenrettung der Feuerwehr Burgdorf, die Feuerwehr Untere Emme, zwei Ambulanzteams und eine Rega-Crew. Wieso es im flachen und geraden Strassenabschnitt zur Kollision kam, ist unklar. Die Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

(miw)