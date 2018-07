Fünf Personen stürzen aus Transportseilbahn

Sie stürzten aus der Seilbahn in unwegsames Gelände und mussten mit dem Helikopter gerettet werden: In Reichenbach im Kandertal BE sind bei einem Unfall mit einer privaten Seilbahn vier Menschen verletzt worden. Sie wurden mit zwei Helikoptern in verschiedene Spitäler geflogen. Die Unfallursache wird untersucht.

Die Polizei war laut einer Mitteilung vom Sonntag kurz vor 14 Uhr über den Unfall orientiert worden: Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren fünf Personen mit einer privaten Transportseilbahn im Bereich der Alp Unterniesen unterwegs gewesen, als sie aus noch zu klärenden Gründen aus der Bahn in unwegsames Gelände stürzten.

Mit dem Rettungsheli ins Spital

Bei den Verunfallten handelt es sich um drei Frauen und einen Mann. Ein weiterer Mann blieb unverletzt. Nach der Bergung aus dem schwer zugänglichen Gelände seien die Verletzten mit zwei Helikoptern der Rettungsflugwacht und einem Helikopter der Air Glaciers in verschiedene Spitäler geflogen worden.

Zwei der drei verunfallten Frauen hätten das Spital bereits im Verlaufe des Samstagnachmittags wieder verlassen können.

Für die Bergungs- und Unfallarbeiten standen neben den Rettungshelikoptern auch verschiedene Spezialdienste der Kantonspolizei Bern im Einsatz.

(jdr/sda/sda)