Uni Bern kommt Trans-Menschen entgegen

Transgender, die an der Uni Bern studieren, können ihre Namen seit Anfang Jahr leichter anpassen lassen. Wie die «SonntagsZeitung» berichtet, bietet die Uniadministration die Möglichkeit, den Vornamen im Verwaltungssystem der Uni eintragen lassen, auch wenn dieser noch nicht amtlich ist. «Der neue Name erscheint auch auf dem Studierendenausweis, in der E-Mail-Adresse oder auf den Teilnehmerlisten zu den Lehrveranstaltungen», sagte Christoph Pappa, Generalsekretär der Uni Bern.

Nicht erscheinen tut der neue Name jedoch auf den Diplomen. dort zieht die Uniersität Bern, im Gegensatz zu Zürich und Luzern, eine Grenze: «Wir halten es für rechtlich heikel, ein amtliches Dokument auf einen Namen auszustellen, der nicht mit dem offiziellen Namensregister übereinstimmt.»

Reaktion auf Kritik

Erst im November hatten sich Transmenschen in der «Bärner Studyzitig» über die administrativen Hürden beklagt, die ihnen die Uni Bern bezüglich Namenswechsel in den Weg legen würde. «Bei jeder einzelnen Veranstaltung müssen die Dozierenden darüber informiert werden, dass mein alter Name auf der Teilnehmerliste erscheint, ich aber trans bin und anders heisse», erzählte ein Transmensch Sascha* damals der Studi-Zeitung. Gegenüber 20 Minuten hatte die Uni Bern danach bereits in Aussicht gestellt, die Problematik anzugehen.



(cho)