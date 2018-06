Uni Bern verbraucht pro Monat 40'000 Pappbecher

Acht Millionen Einwegbecher werden in der Schweiz gemäss einer Hochrechnung täglich verbraucht. Diesem immensen Abfallberg werden monatlich 40'000 Pappbecher von Studenten der Universität Bern beigesteuert. Wie die «Berner Studizytig» berichtet, will man nun auf dem Berner Campus gegen den verschwenderischen Gebrauch von Einweg-Kaffeebechern vorgehen: Der Verein «BENE», der sich für Nachhaltigkeit einsetzt, hat so erste Schritte unternommen.

Um auf das Problem hinzuweisen, hat die Studentenverbindung einen grossen Baum aus braunen Cafeteria-Bechern gebastelt und auf dem Gelände aufgestellt. Angepinnte Sätze wie «32 Mio. Bäume werden pro Jahr gefällt für Pappbecher-Produktion» sollen Passanten zum Nachdenken anregen.

Nachfrage der Studenten ist dennoch da

Die Aktivisten konnten in den letzten Wochen bereits erste Erfolge bilanzieren: In den Mensen der Uni Bern gibt es neu Stempelkarten. Wer seinen Kaffee aus einem mitgebrachten Mehrwegbecher trinkt, kriegt jeden 11. Kaffee gratis.

Doch laut den Kantinen-Betreibern seien ihnen schliesslich doch die Hände gebunden: Die Nachfrage nach Take-away-Angeboten sei sowohl im Getränke- als auch im Essensbereich zunehmend. Man versuche diesem Bedürfnis nachzukommen und biete deshalb Pappbecher und Einweggeschirr an.

Diebe klauen Porzellan-Geschirr

Vorhandenes Porzellan-Geschirr verschwinde nicht nur wegen der fehlenden Nachfrage von der Theke. Langfinger-Studenten würden die richtigen Tassen und Teller auch immer wieder mitgehen lassen. Vom Besteck verschwinden so jährlich rund 20 Prozent. In Engpässen würde man auch hier auf Einweg-Tassen ausweichen müssen.

So trinken rund die Hälfte der Berner Hochschüler ihre Kaffees aus Einwegbechern – den Pappbechern scheint demnach nicht so leicht der Garaus gemacht zu werden.

