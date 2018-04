«Die Kinder brachen in Tränen aus»

Am Montagmorgen vor einer Woche schickte die Kindergärtnerin im Kindergarten Unteres Schulhaus in Biberist SO ersten Knirpse zum Spielen in den Garten. Kurz darauf kehrten sie zurück und weinten bitterlich: Ihre geliebte Fähnlikette vor dem Haus lag zerstört und verkohlt am Boden. In Biberist machte die Nachricht schnell die Runde, auch auf Facebook.

Vor vier Jahren wurde der Kindergarten Unteres Schulhaus eröffnet. Eine Mutter erinnert sich auf Facebook: «Die Kindergärtnerin verwandelte das Klassenzimmer mit viel Liebe und harter Arbeit in einen liebevoll eingerichteten Kindergarten.»

Auch die Mütter und Väter blieben nicht untätig: «Wir Eltern haben damals gemeinsam eine Fähnchenkette gestaltet, um dem Schulhaus auch von aussen ein bisschen Kindergarten-Feeling zu geben.»

«Mahnmal für den Vandalismus»

Diese Fähnchenkette fiel nun am Wochenende Unbekannten zum Opfer: Sie wurde runtergerissen und verbrannt. Kinder, Eltern und Kindergärtnerin sind gleichermassen enttäuscht und traurig über den Vorfall. Die Kindergärtnerin: «Als die Kinder die zerstörten Fähnchen erblicken, brachen sie in Tränen aus. Für sie brach eine Welt zusammen. Wir fragen uns, wer so was macht.» Einen Verdacht hat sie: Es seien wohl Jugendliche gewesen, die nichts Besseres zu tun gehabt hätten. «Dene hets i Chopf gschneit.»

Nun prüfe die Schulleitung eine Anzeige gegen Unbekannt. Die Aussicht auf Erfolg ist aber laut der Kindergärtnerin bescheiden: «Man müsste fast eine Überwachungskamera installieren, aber das geht ja bei einem Kindergarten nun wirklich nicht.» Weggeräumt werden die verbrannten Fähnli nicht sofort. Die Kindergärtnerin: «Wir lassen sie als eine Art Mahnmal vorerst noch liegen.»

(ber)