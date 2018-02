Verdächtiger hatte zwei Stichwaffen dabei

Vor einer Woche zerstörte ein Brand in Frutigen BE ein Bauernhaus komplett. Die Bewohnerin des Hauses galt kurze Zeit als vermisst, bevor sie einen Tag später tot aus den Trümmern geborgen wurde.

Die Kapo geht derzeit von einem möglichen Beziehungsdelikt aus und hat am Montag gemeldet, dass in diesem Zusammenhang ein 55-jähriger Mann in Frankreich angehalten wurde – ihr Lebenspartner, wie 20 Minuten weiss.

International zur Fahndung ausgeschrieben

Am Donnerstag berichtete die französische Zeitung «Le Populaire du Centre» davon, wie der Mann festgenommen werden konnte: In Saint-Bonnet-de-Bellac – 500 Kilometer Luftlinie von Frutigen entfernt – fuhr am Sonntagabend ein Wohnmobil in den Strassengraben. Die alarmierten Polizisten trafen einen Mann in Begleitung von zwei Rottweilern an. Nach Überprüfung seiner Identität stellten die Beamten fest, dass es sich bei ihm um einen international zur Fahndung ausgeschriebenen Verdächtigen handelt.

Die Mitglieder einer französischen Spezialeinheit gewannen das Vertrauen des Verdächtigen, worauf dieser aus dem Fahrzeug stieg und die Polizisten ihn festnehmen konnten. Im Wohnmobil wurden zwei Stichwaffen sichergestellt. Die Hunde wurden dem Tierschutz übergeben und der Mann zur provisorischen Haft nach Limoges überführt.

Zurzeit befindet sich der Verdächtige noch in Frankreich, wie die Kapo Bern mitteilt. Sprecherin Regina Aeberli: «Die zuständige Staatsanwaltschaft muss ein entsprechendes Gesuch für Auslieferung stellen, bevor eine solche stattfinden kann.»

(ber)