Mann (22) nach Tötungsdelikt in U-Haft

In der Nach auf den 1. April war ein 20-jähriger Eritreer beim Post Parc zu Tode gekommen. Die Kantonspolizei Bern ging damals davon aus, dass der Mann durch eine Stichwaffe tödlich verletzt worden war.

Am Dienstag konnte die Polizei nun einen 22-jährigen Verdächtigen festnehmen, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Er befindet sich in Untersuchungshaft.

Weitere Ermittlungen laufen

Aufgrund der durchgeführten und zahlreichen Einvernahmen und der Auswertung des Videomaterials geht die Kantonspolizei Bern davon aus, dass der Festgenommene in die Auseinandersetzung involviert war.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang der tödlichen Verletzung laufen. Verantwortlich zeichnen die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland und das Dezernat Leib + Leben der Kantonspolizei Bern.

(ber)