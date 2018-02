Voller Tanklastwagen von steilem Hang geborgen

In der Berner Gemeinde Toffen hat sich ein Tanklastwagen selbstständig gemacht. Wie die Kantonspolizei Bern mitteilt, wurden am Mittwoch an der Römerstrasse Arbeiten ausgeführt, als sich das tonnenschwere Gefährt plötzlich selbstständig in Bewegung setzte. Das Gefährt rollte mit dem randvollen Öltank voran einen Abhang hinunter. Erst die Mauer eines Gebäudes stoppte die Irrfahrt des Lasters.

Weil das Tankfahrzeug drohte, auf dem steilen Gelände weiter abzurutschen, musste es von Feuerwehrmännern gesichert werden. Laut Kapo wurde dafür auch ein Bagger zur Hilfe herbeigezogen. Ebenfalls mussten die Rettungskräfte ausgelaufenes Öl binden. Personen kamen beim Vorfall keine zu Schaden.

Spezialkräne für die Mega-Last

Erst am Donnerstag konnte des Gefährt dann geborgen werden. Dafür wurden eigens zwei Spezialkräne aufgeboten.

Mehrere Bewohner konnten die Nacht nicht in ihren Betten verbringen – aus Sicherheitsgründen konnten sie erst nach der Bergung zurück in ihre Häuser.

(20M)