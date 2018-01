«Die Asche wird manchmal für Rituale verwendet»

Die Staatsanwaltschaft Bern ermittelt in einem mysteriösen Fall: Auf dem Friedhof in Köniz haben unbekannte Diebe sieben Urnen aus ihren Grabstätten entwendet , wie TeleBärn berichtete. Die Vorfälle ereigneten sich im Juli 2017, wurden jedoch erst jetzt publik. Als der Friedhofsgärtner im Sommer bemerkte, dass in einer Steinnische eine Urne fehlte, habe er alle Anlagen kontrolliert. Die Zuständigen mussten feststellen, dass insgesamt sieben Urnen samt der Asche fehlten.

«Dieses Urnensystem besteht auf unserem Friedhof jetzt schon 30 Jahre, aber sowas ist noch nie vorgekommen», sagt Hansueli Pestalozzi, Gemeinderat von Köniz. Bisher sei unklar, nach welchem Muster die Grabschänder ihre Opfer ausgesucht haben. Es gebe weder Anzeichen auf ein rassistisch motiviertes Vorgehen noch bestehe ein Zusammenhang zwischen den Familien der Verstorbenen.

Asche für okkultes Ritual?

«Oft wird Asche von Toten für magische Rituale verwendet», sagt Sekten- und Religionsexperte Georg Otto Schmid. «In diesem Fall bezweifle ich das aber – ich kenne kein Ritual, bei dem Bestandteile von sieben verschiedenen Leichen gebraucht würden.» Es sei nicht das erste Mal, dass Urnen geklaut worden sind. «Meist stecken junge Gruppen im Alter von 15 bis 30 Jahren dahinter, die eine solche Aktion als eine Art Mutprobe ansehen», sagt Schmid. Oft hätten die Täter es schwer, ihre persönlichen Ziele zu erreichen oder sich zu verwirklichen. Diese Art des Vandalismus bringe ihnen Aufmerksamkeit und Bestätigung in höchster Form.

«Vandalismus auf Friedhöfen ist besonders für Menschen attraktiv, welche sich als Satanisten stylen, um gegen die Gesellschaft zu protestieren», sagt Schmid. Zwischen solchen Protest-Satanisten und Friedhöfen bestehe eine gewisse Affinität.

Schock für die Angehörigen

Was Gemeinderat Pestalozzi noch mehr Kopfzerbrechen bereitet als das Motiv: Wie gelang es den Dieben, so viele Grabnischen zu öffnen? Jede Urne sei in einer einzelnen geschlossenen Nische aus Stein platziert. «Die Unbekannten mussten jeweils zuerst eine massive Steinplatte aus der Verankerung hieven. Diese Platten sind ziemlich schwer», so Pestalozzi.

«Wir haben die Angehörigen umgehend über die traurige Nachricht informiert. Sie waren sehr schockiert und betroffen», so der Politiker weiter. Einzelne hätten sogar beantragt, die Grabstätte aufzulösen.

Störung der Totenruhe

Die Kapo Bern kann gegenüber 20 Minuten keine ähnlichen Vergehen im Raum Bern bestätigen. «Wir hatten bereits Meldungen wegen Beschädigung von Grabstätten oder Diebstählen von Grabschmuck», heisst es. Vorfälle wie diesen gab es bisher nicht. In Freiburg wurde zuletzt 2013 eine Urne gestohlen.

Da es sich um Störung der Totenruhe und damit um ein Offizialdelikt handelt, wurden im Sommer 2017 die Strafuntersuchungsbehörden eingeschaltet. Trotz umfangreichen Ermittlungen konnten diese allerdings keine Hinweise zur Täterschaft oder den Verbleib der Urnen finden.

