Topmodel, Partykönig, Pflegefall und Buchautor

So erwartungsvoll und neugierig wie Florian Burkhardt schaut, könnte man fast vergessen, dass er an sozialer Phobie und Angststörungen leidet. Krankheiten, die seine rasante Karriere abrupt beendet haben. 20 Minuten traf ihn im Café Sattler in Bern, wo auch sein neues Buch zu Ende geht.

Der 43-Jährige war bereits 2014 mit dem Dokumentarfilm «Electroboy» und vergangenes Jahr mit seinem Buch «Das Kind meiner Mutter» erfolgreich. Jetzt erzählt der ehemalige Snowboard-Profi, Internetpionier, Zürcher Partykönig und internationales Topmodel den zweiten Teil seiner Lebensgeschichte «Das Gewicht der Freiheit», das soeben im Wörtersee-Verlag erschien.

«Du stehst auf einer Brücke und musst springen»

Burkhardt ist Anfang zwanzig, als er sich mit nur 500 Franken und einer Tasche nach Hollywood aufmacht, um Schauspieler zu werden. In einer Zeit vor dem Internet scheint der Karriere mit gefälschtem Portfolio und fast kindlicher Beharrlichkeit nichts mehr im Weg zu stehen.

Statt Schauspieler wird er allerdings schnell ein gefeiertes Model. Prada und Gucci streiten sich um ihn, er sagt: «Ich fühlte mich wie ein König.» Es kam der Grössenwahn: «In den Neunzigern war alles so riesig und neu, jeder war ein bisschen grössenwahnsinnig» – und mittendrin Florian Burkhardt, der brannte. Und verbrannte.

Mit 27 Jahren holt ihn plötzlich eine Angststörung ein. «Stell dir vor, du stehst auf einer Brücke und musst springen. Der sichere Tod erwartet dich. So fühlte ich mich, wenn ich vor die Tür sollte», schildert Burkhardt. Der Höhenflug endet nach Los Angeles, Paris und Tokio in einer Zürcher Psychiatrie. Er selbst nennt es bloss «das Irrenhaus» – das Gewicht seiner Freiheit hat ihn erschlagen.

Vom «Irrenhaus» nach Bern

Nur Schritt für Schritt wagt er sich nach drei Monaten wieder aus der Klinik – «zuerst drei Schritte, am nächsten Tag zwanzig, dann sogar ohne Begleitung.» Irgendwann ist Burkhardt wieder soweit, dass er die Klinik verlassen kann. Er zieht nach Bern.

«Bern ist ein Ruhepol und trotzdem voller Energie. Ein kreativer Ort und die Hauptstadt der Schweizer Musik.» Am liebsten sitzt er im Café Sattler in der Länggasse. Hier wird sein Leben ruhiger.

Der «Electroboy»

Er lebte ein Leben, das war, wie eine atemlose Jagd nach Freiheit, die er als Kind seiner Mutter nie hatte. Ein Leben auf der ständigen Suche, und schliesslich der völligen Überforderung. Und das ist auch sein neues Buch: Unruhig, schillernd, echt:«Ich habe mich in den Florian zurück versetzt, der ich damals war. Es gibt keine Analysen, keine Wertung. Ich erzähle einfach die Geschichte. Ich wurde zur Figur.»

So konnte sich Burkhardt auch von der tragischen Figur «Electroboy» aus Marcel Gislers Dokumentarfilm abgrenzen: «Jeder sieht seine eigene Projektion in meiner Figur. Das nehme ich nicht persönlich.»

Diese Woche berichtete 20 Minuten bereits über ein austrebendes Berner Model: Der 17-jährige Janusz Kuhlmann aus Zollbrück BE steht noch ganz am Anfang seiner Karriere auf dem Laufsteg. Welche Tipps Burkhardt für Kuhlmann auf Lager hat, sehen Sie im Video unten.