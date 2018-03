Können die Bürgerlichen ihre Macht verteidigen?

Umfrage Gehen Sie wählen? Ja, natürlich, ich will mitbestimmen

Im Kanton Bern werden heute Sonntag Regierung und Parlament neu gewählt. In der Exekutive sind gleich drei Sitze frei geworden: Polizei- und Militärdirektor Hans-Jürg Käser (FDP), Bau-, Verkehrs- und Energiedirektorin Barbara Egger-Jenzer (SP) und Erziehungsdirektor Bernhard Pulver (Grüne) treten nicht mehr zur Wiederwahl an.

Beobachter gehen davon aus, dass die Bürgerlichen an der Macht bleiben. In die Regierungsratswahl steigen diese mit einem Viererticket: Christoph Neuhaus (SVP), Pierre Alain Schnegg (SVP) und Beatrice Simon (BDP) stellen sich der Wiederwahl, Philippe Müller (FDP) will nach langen Jahren im Parlament den Sprung in die Exekutive schaffen.

Das rotgrüne Lager strebt offiziell die Rückeroberung der Mehrheit an. Doch dafür müsste es den Bürgerlichen den festen Sitz des Berner Juras abluchsen. Dass Christophe Gagnebin (SP) den Bisherigen Schnegg schlagen kann, gilt als unwahrscheinlich.

Schaffen es Allemann und Häsler?

Gute Karten haben Evi Allemann (SP) und Christine Häsler (Grüne), welche freiwerdende Sitze von abtretenden Parteikollegen erben wollen. In den Regierungsrat einziehen möchten neben Allemann, Häsler, Gagnebin und Müller noch Hans Kipfer (EVP) und Michael Köpfli (GLP).

Zudem liessen sich noch sechs Aussenseiter von der Piratenpartei, Pnos, PSA und zwei von den jeweiligen Kandidaten selbst gegründeten, kaum bekannten Parteien aufstellen. Diese dürften aber eher chancenlos sein.

Kehrt die BDP zurück oder lässt sie Federn?

Auch der Grosse Rat ist bis zum heutigen Tag bürgerlich dominiert. Zurzeit sind die Sitze wie folgt verteilt: SVP 49, SP 33, FDP 17, Grüne 15, BDP 14, EVP 12, GLP 11, EDU 5, PSA (linke Autonomisten im Berner Jura) 3, GaP (Grünalternative) 1. Das ergibt 85 Sitze für die Bürgerlichen und 75 Sitze für Rot-Grün-Mitte.

Gespannt sind Beobachter auf das Abschneiden der BDP, die vor vier Jahren arg gerupft wurde und nun ihren verbleibenden Besitzstand verteidigen will. Im übrigen erwartet man nur punktuelle Verschiebungen innerhalb des Linkslagers, der Mitte und des bürgerlichen Blocks.

Um die 160 Sitze buhlen insgesamt 2111 Frauen und Männer. Der Frauenanteil beläuft sich auf gut ein Drittel. Welche Parteien am Ende des Tages als Sieger oder Verlierer dastehen, erfahren Sie im Live-Ticker.

Erste Resultate gegen Abend

Die Wahllokale sind im Kanton Bern bis 12.00 Uhr geöffnet. Die Resultate der Regierungsratswahl werden zwischen 17.30 und 19 Uhr erwartet. Das Endergebnis der Parlamentswahl möchte die Staatskanzlei zwischen 20 Uhr und Mitternacht verkünden.

(miw/ct/ber/sda)