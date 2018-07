Was macht das Motorboot mitten auf der Strasse?

Am frühen Sonntagnachmittag bot sich Lenkern auf der Gwattstrasse in Thun ein skurriles Bild: Mitten auf der Fahrbahn stand ein Motorboot. «Es war wohl nicht richtig am Anhänger befestigt», sagt eine Leser-Reporterin.

Umfrage Schon mal ein Boot verloren? Ja, was für ein Fiasko!

Natürlich nicht, zu meinem Boot schau ich wie zu meinem eigenen Kind.

Hallo, kann ich mir ein Boot leisten?

Das Ereignis habe viele schaulustige Passanten angezogen. Auch die Autofahrer hätten zweimal hinschauen müssen: «Es hat sich sogar ein kleinerer Stau gebildet», sagt die 22-Jährige.

Boot wurde abgeschleppt

Die Kantonspolizei Bern bestätigt, dass am Sonntag kurz vor 13 Uhr eine entsprechende Meldung eintraf. «Das Auto war mit dem Bootsanhänger unterwegs, als sich das Boot löste und vom Anhänger herunterfiel», sagt Sprecherin Ramona Mock. Weitere Abklärungen zum Unfallhergang seien im Gang.

Eine herbeigerufene Bootsfirma habe das Boot danach aufgeladen und abtransportiert. Der Verkehr wurde für 30 Minuten wechselseitig geführt.

Beim Vorfall wurde niemand verletzt. Auch sei während des Vorfalls niemand gefährdet worden, so Mock.

(sul)